عاشور ودونجا، صراع متجدد بمواجهات القمة بين الأهلي والزمالك

تتجدد مواجهة الثنائي إمام عاشور لاعب الاهلي وعماد دونجا لاعب الزمالك خلال قمة القطبين غدا الثلاثاء بالجولة الاولي بالمجموعة الاولي بمرحلة التتويج بالدوري المصري

ومن المنتظر أن تشهد مواجهة الغد مواجهة خاصة بين الثنائي اللذين اشتهرا بالشد والجذب والتصريحات المعادية بينهما، وتجدد ذلك خلال التصريح الذي أدلى به عاشور عن دونجا بأحد البرامج: "أشعر أن دونجا يستقصدني قليلًا داخل الملعب".

خلاف إمام عاشور ودونجا

وبدأ الخلاف بين الثنائي عقب انتقال إمام عاشور إلى الأهلي وبالتحديد عقب مواجهة الزمالك وبيراميدز في سبتمبر 2023 عندما كتب دونجا عبر إنستجرام "رقم 8 للرجالة" بعدما غير رقمه من 20 إلى 8 الذي كان يرتديه عاشور في الزمالك.

وفي نهائي كأس مصر 8 مارس 2024 وبعد فوز الاهلي باللقب رد عاشور بصورة عبر مواقع التواصل وهو يراوغ دونجا، كتب عليها: "عندما تواجه 22 عليك أن تكون مستعدا".

ثم تقابل الثنائي مجددا في مباراة السوبر الأفريقي بالرياض 27 سبتمبر 2024 وتكررت المشادات والمناوشات بقوة بينهما داخل الملعب.

وفي مباراة السوبر الأفريقي اتهم دونجا إمام عاشور بالتحدث معه بصورة غير لائقه وسب والديه ونفى نجم الأهلي ذلك.

ونوه دونجا سابقا على أنه ارتدى الرقم 8 اقتداء بنجم الزمالك السابق طارق حامد، وليس عاشور، مؤكدا رفضه ما يقال عن تقليده للاعب الأهلي، كما قال إنه أقدم من إمام.

وأكد دونجا أن علاقته بإمام عاشور كزملاء ملعب فقط، موجها نصيحة للاعب الأهلي بضرورة التركيز في الملعب، "لا أخذ اللقطة والاحتفال على السوشيال ميديا، فنحن نلعب كرة قدم ولسنا ممثلين"

دونجا

الدوري المصري، وتشهد مباريات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز مواجهة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز غدا الثلاثاء.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء في ستاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الاولي بالدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة الاهلي والزمالك عبر شاشة قنوات أون سبورت 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب الاهلي والزمالك

ويحتل فريق الاهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالدوري المصري

الثلاثاء 11 مارس

الزمالك ضد الأهلي - 9:30 مساءً - إستاد القاهرة

حرس الحدود ضد بتروجيت - 9:30 مساءً - إستاد حرس الحدود

الأربعاء 12 مارس

فاركو ضد البنك الأهلي 9:30 مساءً - إستاد حرس الحدود

بيراميدز ضد المصري - 9:30 مساءً - إستاد السويس الجديد

سيراميكا - باي

وحافظ بيراميدز 42 نقطة على صدارة جدول الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب الوصافة برصيد 39 نقطة بعد ختام المرحلة الأولى للبطولة.

وتعد فرص بيراميدز والأهلي والزمالك ويليهم المصري البورسعيدي هم الأقرب للمنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم والتأهل للبطولات القارية.

ترتيب الدوري المصري بعد المرحلة الأولى

1 بيراميدز 42 نقطة

2 الأهلي 39 نقطة

3 الزمالك 32 نقطة

4 المصري البورسعيدي 30 نقطة

5 البنك الأهلي 29 نقطة

6 سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

7 فاركو 23 نقطة

8 بتروجيت 22 نقطة

9 حرس الحدود 22 نقطة

10 زد إف سي 21 نقطة

11 طلائع الجيش 21 نقطة

12 سموحة 20 نقطة

13 الاتحاد السكندري 18 نقطة

14 الجونة 17 نقطة

15 غزل المحلة 17 نقطة

16 الإسماعيلي 14 نقطة

17 إنبي 12 نقطة

18 مودرن سبورت 9 نقاط

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