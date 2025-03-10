تحصين 347 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى بالشرقية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أن المديرية قامت اليوم الإثنين من خلال أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام والماعز بتحصين الماشية والماعز حيث بدأت أعمالها في ٢٦ يناير ٢٠٢٥م قامت المديرية عن طريق (١٨٠ ) لجنة خلال الإسبوع الخامس من الحملة بتحصين ( ٣٤٦ ألف و٩٧٨) رأس ماشية ما بين تحصين ( ٢٠٣ آلاف و٧٠ ) جرعة تحصين للوقاية من مرض الجلد العقدى و( ١٤٣ ألف و٩٠٨ ) جرعة تحصين للوقاية من مرض جدرى الأغنام.

وأشار مدير المديرية إلى أن حملات المديرية والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى المحافظة، حيث تم ترقيم وتسجيل ( ٧٥٤٧) رأس ماشية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام

جولة إرشادية وتسيير سيارات

وتم عقد (٢٢٣٢) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية والنهوض بها و توفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

مرور الفرق الطبية البيطرية

مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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