الأحد 09 مارس 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من حماس على قرار الاحتلال بقطع ‎الكهرباء عن قطاع ‎غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

علق المتحدث باسم حركة حماس على قرار إسرائيل بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدا أن الكهرباء مقطوعة عن القطاع منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

وقال حازم قاسم إن إسرائيل "عمليا، قطعت ‎الكهرباء عن قطاع ‎غزة منذ بدء حربها في أكتوبر 2023".

قرار إسرائيل بقطع الكهرباء عن قطاع غزة

وفي الوقت ذاته، أكد المتحدث أن "إعلان الاحتلال قطع الكهرباء اليوم، هو سلوك يؤكد إمعان الاحتلال في استكمال حرب الإبادة ضد غزة، عبر استخدام سياسة التجويع، في استهتار واضح بكل القوانين والأعراف الدولية".

ودعا المسؤول الفلسطيني إلى المسارعة في تطبيق قرارات القمة العربية الأخيرة الرافضة لحصار قطاع غزة وتجويع أهله.

إمعان الاحتلال في استكمال حرب الإبادة ضد غزة

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، قد أعلن مساء اليوم الأحد، وقف بيع الكهرباء لقطاع غزة. فيما نقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن الخطوة المقبلة هي قطع الماء عن غزة.

ويوم الإثنين الماضي، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن قطاع غزة، مشددا على ضرورة "فتح أبواب الجحيم" عبر هجوم عسكري واسع النطاق يؤدي إلى "احتلال القطاع".

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