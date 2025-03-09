حماس تكشف تفاصيل الاجتماعات السرية فى قطر مع مبعوث الإدارة الأمريكي

قال القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، اليوم، أن اجتماعات جرت بين قيادات من الحركة والمبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن آدم بولر، في الأيام القليلة الماضية ركزت على إطلاق سراح أمريكي إسرائيلي ما زال محتجزا في غزة.

طاهر النونو يكشف تفاصيل المباحثات مع المبعوث الأمريكى

وأكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، فى تصريحات لوكالة "رويترز"، أن المحادثات المباشرة غير المسبوقة مع أمريكا قائلا: إن المناقشات جرت في الدوحة خلال الأسبوع الماضي.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، “عدة لقاءت تمت بالفعل فى الدوحة تركزت حول إطلاق سراح أحد الأسرى مزدوجي الجنسية وتعاملنا بإيجابية ومرونة كبيرة بما يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني”.

وأضاف القيادي فى حماس، طاهر النونو، أن الجانبين ناقشا أيضا كيفية تنفيذ الاتفاق المرحلي الذي يهدف إلى إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتابع النونو، “أبلغنا الوفد الأمريكي عدم ممانعتنا الإفراج عن الأسير في إطار هذه المحادثات وضرورة إلزام الاحتلال بما وقع عليه في الاتفاق والدخول المباشر للمرحلة الثانية من الاتفاق وتطبيق كافة الاستحقاقات التي عليه لا سيما أن أمريكا أحد الضامنين للاتفاق”.

آدم بولر يشيد بفائدة المباحثات مع حماس

من جهته قال آدم بولر لشبكة "سي.إن.إن" الأحد، إن المحادثات كانت “مفيدة للغاية”، وذكر في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية أن إدارة ترامب تركز على إطلاق سراح باقي الرهائن وعددهم 59 وإنهاء الحرب.

وأضاف والمبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن، “أعتقد بوجود فرصة حقيقية لبعض التحرك ورؤية بعض الرهائن في ديارهم في الأسابيع القليلة المقبلة”.

وأعلنت إسرائيل وحماس يوم السبت استعدادهما لمفاوضات المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في وقت يواصل فيه وسطاء محادثاتهم لتمديد الاتفاق الهش الذي دخل حيز التنفيذ في يناير.

والتقى وفد من حماس في اليومين الماضيين بوسطاء مصريين وأكد استعداده للتفاوض على تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

وقال الاحتلال الإسرائسلي، إنها سيرسل مفاوضين إلى العاصمة القطرية "الدوحة" الاثنين، لإجراء محادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.