الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق دار أيتام العجوزة

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص حريق اندلع داخل غرفة بدار أيتام في دائرة قسم شرطة العجوزة، عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد التي تقوم بعد سيطرتها على الحريق، دون إصابات، للوقوف على أسباب الحريق.

 

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل غرفة بدار أيتام في العجوزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

 

التحقيقات تكشف لا شبهة جنائية في حريق شقة بعين شمس
 

وعلى جانب آخر، كانت قد كشفت تحقيقات نيابة عين شمس حول حريق نشب داخل شقة سكنية بعين شمس عقب تناول الإفطار أول أمس الجمعة أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران. 

ودلت التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة


وتلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من أحد العقارات بمنطقة عين شمس.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 7 والمكون من 7 أدوار، وحاصرت القوات مصدر النيران ونقل 3 حالات اختناق إلى مستشفى عين شمس العام للعلاج.

وفحص فريق من المعمل الجنائي  فحص آثار الحريق عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تسيير الحركة المرورية بدائري الهرم بعد إصابة 15 شخصا في حادث تصادم

إصابة 4 أشخاص في اصطدام سيارة ربع نقل بمطعمين ببولاق الدكرور

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المعمل الجنائي قسم شرطة العجوزة الحماية المدنية
ads

الأكثر قراءة

محمد حسين يعقوب يتصدر مواقع التواصل بعد صلاته التراويح اليوم بالجامع الأزهر (صورة)

مصطفى يونس يكشف سر فشل كل محاولات الصلح مع الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة مؤثرة لمحمود الخطيب

صدمة تواجه الزمالك قبل مواجهة الأهلي في القمة 130

مصطفى يونس: كدت أتزوج للمرة الخامسة من راقصة في شارع الهرم

عمرو أديب يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة القمة

الاحتلال: سوريا جسرنا إلى الفرات وستبقى دولة منزوعة السلاح

مارك كارني رئيسًا لوزراء كندا خلفًا لـ ترودو

منوعات

المزيد

هجوم لاذع على الأمير هاري وميجان ماركل لهذا السبب

دراسة تكشف أداة فعّالة لمكافحة وحدة الأطفال وتعزيز مهاراتهم الاجتماعية

السكك الحديدية في ألمانيا تدفع تعويضات بالملايين لهذا السبب

الكويت تسحب الجنسية من متورطين في سرقة 2.5 مليار دولار وتسلمهما للعراق

المزيد

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

دعاء النصر على الأعداء في اليوم العاشر من رمضان 2025

الصحابة ومناقب آل البيت، أسماء بنت أبي بكر "ذات النطاقين"

المزيد
الجريدة الرسمية