الإثنين 10 مارس 2025
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محافظات

حريق هائل بمزرعة دواجن في طنطا

حريق هائل يلتهم مزرعة
حريق هائل يلتهم مزرعة دواجن بقرية برما في طنطا

شهدت قرية برما التابعة لمركز طنطا بـ محافظة الغربية، اليوم، حادثًا مأساويًا، حيث اندلع حريق هائل داخل إحدى مزارع الدواجن، ما أسفر عن تفحم محتويات المزرعة ونفوق أعداد كبيرة من الكتاكيت.

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تلقت الأجهزة الأمنيةبـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حريق هائل اندلع بمزرعة دواجن بقرية برما.

 

وفور تلقي الأجهزة الأمنيةبـ  محافظة الغربية بلاغًا بالواقعة، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التي نجحت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، يُرجح أن يكون الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي، ما أدى إلى اشتعال النيران بسرعة داخل المزرعة بسبب المواد القابلة للاشتعال. 

وأسفر الحريق عن خسائر مادية كبيرة، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية.

وقد بدأت الجهات المعنيةبـ محافظةالغربية  إجراءات الفحص والمعاينة، للوقوف على الأسباب النهائية للحريق، وتقدير حجم الخسائر، مع الاستماع إلى أقوال شهود العيان وصاحب المزرعة.

ومن جانبها تواصل الأجهزة الأمنية متابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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