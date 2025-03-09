إخماد حريق شب داخل مخزن أخشاب بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية وبمساعدة الأهالى من السيطرة على حريق شب داخل مخزن أخشاب بقرية باسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نشوب حريق داخل مخزن أخشاب بالقليوبية



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بلاغ من الأهالى بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب بقرية باسوس بمدينة القناطر الخيرية

حريق هائل داخل مخزن أخشاب بالقليوبية



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالقليوبية إلى موقع الحريق وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق هائل داخل مخزن أخشاب بقرية باسوس دون إصابات أو خسائر بشرية وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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