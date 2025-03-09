الأحد 09 مارس 2025
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انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق مخزن أخشاب بالقليوبية

حريق بمخزن اخشاب
حريق بمخزن اخشاب بالقليوبية،فيتو

أمرت نيابة القليوبية بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق شب في مخزن أخشاب بقرية باسوس بالقناطر الخبرية دون إصابات أو خسائر بشرية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

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حريق بمخزن أخشاب بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمخزن أخشاب بقرية باسوس بالقناطر الخبرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحريق وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق  داخل مخزن أخشاب بقرية باسوس دون إصابات أو خسائر بشرية، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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