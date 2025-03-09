إصابة 4 أشخاص في اصطدام سيارة ربع نقل بمطعمين ببولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة ربع نقل اصطدم بمطعمين في منطقة الشوربجي ببولاق الدكرور محافظة الجيزة، وتسبب في إصابة 4 أشخاص.

وقررت النيابة إحالته للطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات للتأكد من تعاطيه من عدمه، كما تم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت منطقة بولاق الدكرور شهدت حادث تصادم سيارة ربع نقل بمطعم شهير ومطعم آخر مجاور له، وأسفر الحادث عن تحطم المحليين، وإصابة 4 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى العام.

تلقى العميد عمرو حجازي رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارًا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث ووجود مصابين بدائرة القسم، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بقيادة المقدم أحمد عصام رئيس المباحث.

وبالمعاينة تبين تصادم سيارة ربع نقل “ثلاجة” بمطعم كبدة شهير ومطعم آخر مجاور له، وأسفر الحادث عن تحطم المحلين، وإصابة شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، وأخصائي يبلغ من العمر 25 عامًا، وسائق يبلغ من العمر 25 عامًا، وربة منزل، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد أثناء تواجدهم أمام المحل.

وبإجراء التحريات تبين أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، ونتج عنه عدم السيطرة على السيارة واصطدامه بالمطعمين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

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