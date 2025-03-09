الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

إخماد حريق اندلع بحي المدابغ جنوب الفيوم بسبب انفجار أسطوانة غاز

قسم شرطة ثان الفيوم،
قسم شرطة ثان الفيوم، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق  داخل منزل في منطقة المدابغ، جنوب مدينة الفيوم، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى الكتلة السكنية المجاورة، وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل العقار، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

بلاغ الأهالي بحريق في حي المدابغ

تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بورود بلاغ من أهالي حي المدابغ عن نشوب حريق في منزل سكني بالمنطقة، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداد ألسنة اللهب إلى العقارات المجاورة، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة ثان الفيوم، إلى مكان البلاغ رفقة سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط العقار.

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 وتحرر محضر بالواقعة بقسم ثان الفيوم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الفيوم انفجار اسطوانة غاز قسم شرطة ثان الفيوم إدارة الحماية المدنية حي المدابغ

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