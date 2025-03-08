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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة نشب بها حريق في عين شمس

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ ٣ أشخاص أصيبوا في حريق شقة سكنية بعين شمس نقلوا إلى المستشفى، عقب تناول الإفطار أمس الجمعة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من أحد العقارات بمنطقة عين شمس.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 7 والمكون من 7 أدوار، وحاصرت القوات مصدر النيران ونقل 3 حالات اختناق إلى مستشفى عين شمس العام للعلاج.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي  فحص آثار الحريق عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد، وأشارت التحريات المبدئية أن ماسًا كهربائيًّا وراء الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة عين شمس غرفة عمليات الحماية المدنية منطقة عين شمس

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