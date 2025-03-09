زوجة العقيد الشهيد محمد إدريس في حوارها مع فيتو: زوجي كان عاشقا لأرض سيناء وقدم 10طلبات للنقل اليها، تولى قيادة العمليات للثأر لشهداء مصر في ليبيا

مني الفار زوجة العقيد الشهيد محمد إدريس لفيتو:

_ زوجي كان يعشق أرض سيناء.. وقدم 10 طلبات للانتقال إليها.

_ محمد كان بطلا لا يهاب الموت.

الشهادة كانت هي أمنيته الوحيدة دفاعا عن أرض مصر التي وصفها بأنها أطهر بقاع الأرض.

برغم مرور حوالي 8 سنوات علي استشهاد البطل العقيد أركان حرب محمد سمير إدريس إلا أن زوجته مازالت تشعر أنه لم يغب عنها لحظة، كل شيء في حياتها يذكرها بحبيبها الشهيد.

مني الفار زوجة الشهيد البطل تفتح قلبها لفيتو وتتحدث عن حبيبها وكأنها في انتظاره

تقول مني : محمد لم يغب عني لحظة وذكرياتي معه كافية أن تجعلني أعيش عمري كله في انتظاره، لا اعتراض علي قضاء الله وقدره، ولكني أشعر بأن محمد حبيبي مسافر وسوف يعود، ولن يعوضني عنه أي شيء في العالم فإدريس كان حبيبي وصديقي وكل شيء لي في الوجود.

_ حدثينا عن حياته؟

الشهيد عقيد أ.ح محمد سمير إدريس كان مثالا للزوج الطيب العطوف، كان محبوبا من الجميع، مواظبا على الصلوات فى وقتها ، ومتفوقا فى كل مهامه التي يكلف بها، محبا للخير وبارا بأهله

محمد من مواليد يوليو عام 1980، وكان متفوقا جدا في دراسته، وحصل علي الثانوية العامة والتحق بالكلية الحربية عام 1997 ، وتخرج فيها ضابطا بسلاح المشاة، ولم يكتف بذلك بل كان منضبطا وتخصص في سلاح الصاعقة، وتنقل بين مجموعاتها وأهمها المجموعة 777، وحصل على درجة الماجستير فى العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، ومثل مصر فى وفد رفيع المستوى إلى كلية القادة والأركان بدولة المغرب، ونال العديد من الألقاب والأوسمة والتكريمات، ورغم ذلك الأقدار لم تحرمه من الشهادة التى ظل يتمناها طول سنوات عمره القليلة.

_ الشهيد محمد إدريس كان عاشقا لسيناء وطلب النقل إليها أكثر من مرة ؟

كان زوجي يعشق أرض سيناء ويقول عنها دائما إنها أطهر أرض في العالم، فقد ارتوت بدماء عظماء العسكريين من كل بقاع الجمهورية، لم يهنأ بها عدو أبدا مهما كانت قوته وذلك بفضل رجالها الحارس الأمين علي تراب أرضها الطاهرة.

_ قبل نقله إلي سيناء ما الأماكن التي عمل بها الشهيد؟

محمد خدم في أغلب أنحاء مصر مثل إسكندرية وحلايب وشلاتين ولكنه كان لديه عشق خاص لسيناء، فتقدم ب10 طلبات لشئون الضباط للانتقال إليها، وكان يتم رفضها كل مرة لكن كان لديه إصرار غريب على النقل، يزداد مع استمرار استشهاد أصدقائه واحدا تلو الآخر، وتمت الموافقة على طلبه أخيرا،وكان طاير من الفرح عندما عرف بالموافقة على طلبه ذهب إلي سيناء من أجل تطهيرها من الإرهابيين الكفرة الذين لا دين لهم ولا وطن وكانوا يقتلون الشباب والأطفال والشيوخ دون وجه حق، كم أسرة تدمرت بسبب كفرهم .

_ كان من الضباط المتفوقين في عملهم وتم تكريمه ؟

إدريس كان منضبطا في عمله جدا ويحبه، وتم تكريمه 3 مرات في 6 أشهر فقط من القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى سابقا

ومن أهم المعلومات التي أعلن عنها بعد استشهاده أنه كان قائد العمليات الخاصة المكلفة بالثأر لشهداء مصر في لبيبا، الذين قتلهم الإرهابيون، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية وأحضر هو وزملاءه مجموعة من الإرهابيين الذين شاركوا في الحادث، وتمت محاكمتهم في مصر فيما بعد.

أرو لنا كيف استشهد البطل ؟

كان موجودا في أجازة، وحدث هجوم على كمين الغاز، فوجدته يحضر نفسه للسفر وعندما أخبرته ان أجازتك لم تنته قال "لازم أسافر أطمن عليهم"، وقبل سفره بيوم قام بزيارة قبر والده وسلم على كل الجيران، ونال الشهادة فى 11 ديسمبر 2016 في يوم مولد النبي صلي الله عليه وسلم.

الجدير بالذكر أن الشهيد محمد إدريس استشهد يوم 11 ديسمبر 2016 في الحرب على الإرهاب في سيناء، واشترك في عملية حق الشهيد الأولى، وكان من الضباط المتميزين الذين يعرفون بحب العمل والانضباط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.