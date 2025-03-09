الأكاديمية العربية بالإسكندرية توقع مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة جليانا بدولة ليبيا

قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية بتوقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الحرة جليانا بدولة ليبيا ومعهد تدريب الموانئ وشركة الحلول المتكاملة للموانئ التابعة للأكاديمية العربية، يأتى ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتطوير قطاع الموانئ والتدريب البحري

وقام بالتوقيع من قبل المنطقة الحرة الربان أحمد العمامى مدير عام المنطقة الحرة جليانا بحضور المهندسة هالة الشريدي العضو المنتدب لشركة الحلول المتكاملة للموانئ والدكتور علاء محمود مرسى عميد معهد تدريب الموانئ ومركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، كابتن طارق الفيتدرى مدير الإدارة البحرية والمهندس فوزى المجبرى مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات.

مذكرة تفاهم الأكاديمية العربية بين المنطقة الحرة جليانا بدولة ليبيا

وتهدف هذه المذكرة إلى إيجاد الإطار الملائم الذي يتم من خلاله تيسير التعاون بين المنطقة الحرة جليانا ومعهد تدريب الموانئ وشركة الحلول المتكاملة للموانئ في مجالات عديدة بحيث يشمل التعاون في مجال التدريب بهدف رفع كفاءة المتدربين إضافة إلى عقد الدورات التدريبية بمعهد تدريب الموانئ.

كما اتفق الطرفان على إيفاد خبراء للقيام بمهام ينظّمها ويحدّدها الطرفان مثل الإشراف والمتابعة والتنفيذ بالإضافة إلى إجراء بحوث مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتعاون في الأنشطة التعليمية وتبادل المعلومات والاستشارات مما يتيح كذلك تنظيم الفعاليات البحرية والمعارض والمؤتمرات بحرية وورش العمل.

ويذكر أن المنطقة الحرة جليانا تعد من المشاريع الاقتصادية الواعدة وتضم ميناء بنغازي البحري وتتميز بالنمو السريع وغزارة الحركة والاستثمار والذي تستند فيه على مخزون الخبرة الكبيرة لدى موظفيها والعاملين داخلها وبما تملكه من تسهيلات واعدة من البنية والتشغيل.

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