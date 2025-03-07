الجمعة 07 مارس 2025
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الأمطار تغمر مستشفى ترهونة في ليبيا

الامطار تدمر ترهونة،فيتو
الامطار تدمر ترهونة،فيتو

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا في تسرب المياه إلى مستشفى ترهونة الليبي مجددا، وهو ما أثار الذعر بين الأهالي، بعد تكرار الحادثة التي شهدتها المدينة في ديسمبر  الماضي.

الأمطار تغمر مستشفي ليبي

وغمرت المياه المستشفى مرة أخرى، ما يعكس استمرار غياب الحلول الفعالة لمشكلة تصريف المياه.

كما أدت الأمطار إلى غمر الشوارع والطرق الرئيسية في المدينة، مما زاد من معاناة السكان، خاصة في المناطق المنخفضة التي يخشى سكانها من تكرار دخول المياه إلى منازلهم، وهو ما يهدد بتكرار الأضرار التي وقعت في الفيضانات السابقة.

وفي ظل غياب التحسينات في البنية التحتية، يطالب المواطنون الجهات المختصة بسرعة التدخل لتوفير حلول دائمة لمشاكل تصريف المياه وتفادي تكرار الكارثة.

تدمير العديد من المنازل والممتلكات الخاصة

جدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي، تعرضت مدينة ترهونة وضواحيها لفيضانات هائلة بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في غرق الشوارع والمرافق العامة، بالإضافة إلى تدمير العديد من المنازل والممتلكات الخاصة وقتها.

وكانت تدخلت السلطات الليبية  المحلية في مختلف المناطق في محاولة للحد من الأضرار، ولكن الظروف السيئة آنذاك أظهرت هشاشة البنية التحتية في المدينة، وهو ما يهدد بتكرار نفس السيناريو في المستقبل إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتحسين الوضع.

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الفيضانات مدينة ترهونة ليبيا الامطار في ليبيا

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