الأهلي يطلب السعة الكاملة لجماهيره أمام الهلال ويترقب موقف الأمن

يترقب مسئولو النادي الأهلي الموافقات الأمنية الخاصة بمباراة الفريق أمام الهلال السوداني في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، والتي من المقرر أن تقام على ستاد القاهرة في الأول من أبريل المقبل.

وطلب مسئولو الكرة بالنادي الأهلي حضور الجماهير بالسعة الكاملة للاستاد نظرا لصعوبة وقوة اللقاء المرتقب أمام الفريق السوداني.

وكان الاتحاد الافريقي كاف قد رفض طلب مسئولو الهلال السوداني بإقامة المباراة على ملعب شهداء بنينا في ليبيا وأكد على إقامتها في الملعب المحدد سلفا للفريق السوداني في موريتانيا.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة والتي تشهد استكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز بعد إعلان جدول المباريات حتى نهاية الموسم بجانب بحث استعدادات الفريق لمباراة القمة أمام الزمالك المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل بعد بيان رابطة الأندية الذي صدر فجر اليوم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية حيث جاءت مباريات الأهلي علي النحو التالي:

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس ٩.٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

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