شرطة الاحتلال: بلاغ عن انفجار في مركبة بتل أبيب

أفادت شرطة الاحتلال، مساء اليوم الأحد، بورود بلاغ عن انفجار في مركبة بتل أبيب.

انفجار في مركبة بتل أبيب

وقالت شرطة الاحتلال إن قوات كبيرة في طريقها إلى الموقع للتحقيق في الحادث.

إصابة 3 عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في احتجاجات بالقدس

وذكرت صحيفة معاريف العبرية في تقرير يوم الأربعاء الماضي، أن 3 عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا في أعمال شغب وسط القدس شارك فيها مئات من اليهود المتشددين احتجاجا على التجنيد الإجباري.

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