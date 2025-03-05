الأربعاء 05 مارس 2025
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خارج الحدود

إصابة 3 عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في احتجاجات بالقدس

مظاهرات الحريديم
مظاهرات الحريديم

ذكرت  صحيفة معاريف العبرية في تقرير اليوم الأربعاء، أن 3 عناصر من  شرطة الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا في أعمال شغب وسط القدس شارك فيها مئات من اليهود المتشددين احتجاجا على التجنيد الإجباري.

أزمة تجنيد الحريديم 

وفي هذا السياق قال اللواء أركان حرب، محمد عبد المنعم، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية السابق ورئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق: إن إسرائيل لجأت إلى قانون تجنيد الحريديم في جيشها للتغطية على الخسائر المرتفعة في قوات الجيش الإسرائيلي سواء في غزة أو لبنان.

 

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لماذا لجأت إسرائيل إلى تجنيد الحريديم؟ خبير استراتيجي يوضح

عجز إسرائيل في استدعاء قوات الاحتياط

وأضاف «عبد المنعم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتيجة لهذه الخسائر الكبيرة في صفوف جيش الاحتلال أصبح هناك عجز في استدعاء قوات الاحتياط، ما استدعى تجنيد الحريديم، علما بأن الحريديم هو باب خلفي للتهرب من التجنيد من قبل الإسرائيليين.

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الحريديم تجنيد الحريديم شرطة الاحتلال غزة

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