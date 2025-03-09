والدة أسير إسرائيلي بغزة: استئناف الحرب لن يعيد الرهائن بل سيقتلهم

قالت عيناف تسينغاوكر، والدة أسير إسرائيلي محتجز بقطاع غزة: إن استئناف الحرب لن يعيد المختطفين بل سيقتلهم، وإنه يتعارض مع المصلحة الإسرائيلية ويخدم مصلحة نتنياهو.

احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بصفقة الأسرى

ودعت في مؤتمر صحفي لأهالي الأسرى الإسرائيليين في تل أبيب الجمهور إلى الانضمام إليهم في الشوارع لمنع استئناف الحرب والتضحية بالمختطفين.

وأكدت أن العائلات ستواصل الاحتجاج حتى تلبي الحكومة مطلب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

عائلات الأسرى يعتصمون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية

وشهدت مدينة تل أبيب حراكا جديدا لعائلات الأسرى، حيث بدأ العشرات منهم اعتصاما أمام مقر وزارة الدفاع، وتعهدوا بالبقاء في الموقع لأيام، رافضين مغادرة المكان حتى يتم تحقيق مطالبهم.

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