تناول الحلويات الشرقية في شهر رمضان بأقل خسائر صحية

يعتبر شهر رمضان فرصة رائعة لتنظيم العادات الغذائية، إلا أنه يأتي أيضًا بتحديات عديدة، من بينها الرغبة الشديدة في تناول الحلويات الشرقية الغنية بالسكريات والدهون، مثل الكنافة، البسبوسة، القطايف، الزلابية، وغيرها، والتي يصعب مقاومتها بعد ساعات الصيام الطويلة.





ولكن الإفراط في تناول الحلويات الشرقية قد يؤدي إلى زيادة الوزن، ارتفاع مستويات السكر في الدم، وعسر الهضم. لذلك، من المهم معرفة كيفية الاستمتاع بهذه الحلويات دون التسبب في خسائر صحية كبيرة.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه لا يعني اتباع نمط حياة صحي خلال رمضان الحرمان من الحلويات، بل يمكن الاستمتاع بها باعتدال وبطرق ذكية تقلل من أضرارها.



نصائح تساعدك على الاستمتاع بالحلويات والحفاظ على صحتك



تناول الحلويات الشرقية

في هذا التقرير، تقدم الدكتورة هدى، نصائح فعالة للاستمتاع بالحلويات الشرقية في رمضان دون التأثير السلبي على الصحة.



1. اختيار التوقيت المناسب لتناول الحلويات

يفضل تناول الحلويات بعد الإفطار بساعتين على الأقل، وليس مباشرة بعد الوجبة الأساسية. فالجسم بعد الصيام يكون بحاجة إلى تعويض السوائل والعناصر الغذائية الأساسية، وتناول الحلويات فورًا قد يؤدي إلى اضطراب الجهاز الهضمي وارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

يمكن تناول الحلوى بعد صلاة التراويح، حيث يكون الجسم قد بدأ في هضم الطعام الأساسي، كما أن الحركة أثناء الصلاة تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتسريع عملية الهضم.

2. تقليل الكميات المستهلكة

المفتاح الأساسي للاستمتاع بالحلوى دون ضرر هو الاعتدال. يمكن تناول قطعة صغيرة من الحلويات بدلًا من تناول كميات كبيرة دفعة واحدة. على سبيل المثال، بدلًا من تناول شريحتين كبيرتين من الكنافة، يمكن الاكتفاء بقطعة صغيرة والاستمتاع بها ببطء.

يمكن أيضًا استخدام أطباق صغيرة عند تقديم الحلوى، حيث يساعد ذلك في التحكم في الكميات دون الشعور بالحرمان.

3. اختيار أنواع صحية من الحلويات

ليس من الضروري الاستغناء عن الحلويات تمامًا، ولكن يمكن اختيار البدائل الصحية منها. بعض النصائح لاختيار حلويات أقل ضررًا تشمل:

استبدال السكر الأبيض بالعسل الطبيعي أو سكر جوز الهند.

استخدام زيت جوز الهند أو زيت الزيتون بدلًا من السمن الصناعي أو الزبدة.

تقليل كمية الشربات (القطر) أو تحضيره بكمية سكر أقل واستبدال جزء من السكر بالعسل.

تحضير الحلويات في الفرن بدلًا من قليها في الزيت، مثل خبز القطايف بدلًا من قليها.



4. تناول الحلويات مع المكسرات والفواكه

إضافة المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق إلى الحلويات يساعد على تقليل امتصاص السكر بسرعة، مما يمنع ارتفاع مستويات الجلوكوز المفاجئ. كذلك، يمكن إضافة الفواكه مثل التوت أو الفراولة بجانب الحلوى للحصول على ألياف غذائية تساعد في تحسين الهضم وتقليل الشعور بالجوع.

5. المشروبات التي تساعد على راحة المعدة وحرق السعرات الحرارية

تناول بعض المشروبات الطبيعية بعد الحلويات يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل الأضرار الناتجة عن السكر والدهون. إليك بعض المشروبات المفيدة:

الشاي الأخضر بالنعناع: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تحسين عملية الهضم وحرق الدهون.

الزنجبيل بالليمون: يساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي والتخلص من الانتفاخات.

الكركديه البارد: يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم ويقلل الشعور بالعطش.

القرفة بالحليب: تساعد القرفة في تقليل امتصاص السكر، كما أن الحليب يمنح الشعور بالشبع لفترة أطول.

الماء الدافئ مع الليمون: يعزز من عملية الأيض ويساعد في التخلص من السموم.

الحلويات الشرقية وتناولها بأمان



6. ممارسة بعض الأنشطة البدنية بعد تناول الحلويات

لمنع تراكم السعرات الحرارية الزائدة، يمكن ممارسة بعض الأنشطة الخفيفة بعد تناول الحلويات مثل:

المشي لمدة 15 إلى 30 دقيقة بعد صلاة التراويح.

أداء بعض التمارين الخفيفة مثل تمارين التمدد أو اليوغا.

تجنب الجلوس أو النوم مباشرة بعد تناول الحلويات، حيث يؤدي ذلك إلى بطء الهضم وتراكم الدهون.



7. شرب كميات كافية من الماء

الماء هو العنصر الأساسي في الحفاظ على توازن الجسم. قلة شرب الماء تؤدي إلى الشعور بالجوع الوهمي، مما يزيد من الرغبة في تناول الحلويات. ينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، وتوزيعها بين وجبتي الإفطار والسحور.

8. تناول الحلويات بعد وجبة غنية بالبروتين والألياف

عند تناول البروتين مثل الدجاج، اللحم، أو البقوليات، والألياف مثل الخضروات والشوفان، فإن الجسم يصبح أكثر قدرة على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يقلل من تأثير الحلويات على الوزن والصحة.

9. تجنب تناول الحلويات على السحور

تناول الحلويات في وجبة السحور يؤدي إلى الشعور بالجوع الشديد خلال النهار، بسبب الارتفاع السريع ثم الانخفاض الحاد في مستويات السكر في الدم. من الأفضل تناول أطعمة غنية بالبروتين والألياف في السحور للحفاظ على مستوى الطاقة لفترة أطول.

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