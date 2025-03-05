الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة تحذر: 4 أنواع من الأطعمة ممنوعة على سفرة رمضان

وجبة الإفطار في رمضان،فيتو
وجبة الإفطار في رمضان،فيتو

حذرت وزارة الصحة من وجود بعض الأكلات يجب الابتعاد عنها في شهر رمضان خلال الصيام.

 

وتضمنت أهم الممنوعات على سفرة شهر رمضان:

١- الأطعمة عالية الدهون

٢- الأطعمة التي تحتوي على سكر

٣- الأطعمة المقلية 

٤- الحلويات أو الكعك 

أكدت وزارة الصحة ان شهر رمضان فرصة لتحقيق توازن الجسم والعقل

كانت وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح تزامنا مع اليوم العالمي للسمنة وشهر رمضان المبارك، لاتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان تجنبا لزيادة الوزن خلال الشهر الكريم.

نصائح هيئة الدواء لتجنب زيادة الوزن 

وتضمنت أهم نصائح هيئة الدواء المصرية:

١-تناول الأطعمة البطيئة الهضم وخاصة عند السحور​

٢-تناول الأطعمة اللي بتحتوي على الكثير من الألياف.​

٣-تجنب الأطعمة المقلية والدهنية.​

٤-اشرب الكثير من الماء.​

٥-تجنب الكافيين.​

٦-لا تكثر من السكريات والأطعمة المحلاة.​

 

 

 

٧-تجنب الأملاح.​
 

​تعديل جرعات الأدوية في رمضان 

 

فيما وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح بشأن كيفية تعديل جرعات الأدوية التي يتم تناولها خلال شهر رمضان.

 

الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة 

 وقالت هيئة الدواء المصرية إن الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة لا تحتاج إلى تعديل جرعاتها ويمكن تغيير موعد الأدوية ذات الجرعة الواحدة من الصباح إلى المساء بعد استشارة الطبيب حيث أن تغيير عادات الطعام قد تؤثر على فعالية الدواء.

 

الأدوية التي تؤخذ مرتين يوميًا

 أكدت هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للأدوية التي تؤخذ مرتين يوميًا، يمكن تناول جرعة قبل وجبة السحور والأخرى بعد تناول الإفطار بعد الرجوع إلى الطبيب المعالج.​

الصحة: تكثيف التفتيش في كافة المنشآت الصحية بمحافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك

الصحة تغلق عيادة "توسكا بيوتي سنتر" للتجميل بالنزهة لمخالفتها اشتراطات التراخيص

أوضحت هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للأدوية التي تؤخذ على ثلاث جرعات يومية أو أكثر، يمكن مناقشة إمكانية تغيير الدواء مع الطبيب وقد ينصح الطبيب باستخدام الأدوية ذات التأثير ممتد المفعول أو استخدام شكل صيدلي آخر مثل اللبوس أو الدهانات الموضعية أو غيرها.​

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاطعمة المقلية سفرة شهر رمضان شهر رمضان وزارة الصحة سفرة رمضان

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥، دياب يجبر آسر ياسين على تحرير إيصال أمانة في الحلقة الرابعة من قلبي ومفتاحه

وزير الصحة يتفقد مستشفى المقطم للتأمين الصحي ويحيل المتغيبين للتحقيق

جمال شعبان يكشف سر مرض يؤدي للوفاة المبكرة بين الشباب

تحصين 46 ألفا و440 رأس أبقار وأغنام ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بالدقهلية
ads

الأكثر قراءة

اليوم، تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة بالإسكندرية بعد تحذيرات الأرصاد

شبانة يكشف تفاصيل جديدة لظهور أبو تريكة في إعلان إستاد الأهلي

حالة الطقس اليوم الأربعاء، تحذير من أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

محمد عبد الجليل يثير الجدل: الأهلي يفرغ الزمالك من نجومه مثلما فعل مع الإسماعيلي

بعد اعتذار زيلينسكي لـ ترامب، أمريكا وأوكرانيا تستعدان للتوقيع على اتفاق المعادن اليوم

طارق لطفي: أدمنت الشيشة وحملة الهجوم على أحمد السقا كانت ممنهجة

بعد تقديم استقالتها، مديرة شركة سياحية تتخلص من حياتها بـ "زجاجة مطهر" في المعادي

الحوثيون يعرضون لقطات لإسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ_9 بمحافظة الحديدة (فيديو)

منوعات

المزيد

أغنية مخالفة للقيم تقود مطربا جزائريا شهيرا إلى السجن 4 أعوام

لوحة مسروقة تظهر في هولندا بعد 50 عامًا، ما القصة؟

لديه 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدا، قصة تنزاني كون قرية صغيرة من عائلته (فيديو)

الصحافة البريطانية تهاجم ميجان ماركل بعد إطلاق برنامجها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 4/3/2025

المزيد

انفوجراف

إجازات الموظفين في شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 5 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 5 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 5 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية