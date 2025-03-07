تحليات صحية ولذيذة في رمضان بدون إضرار

يشهد شهر رمضان المبارك إقبالًا متزايدًا على تناول الحلويات التقليدية، التي تزين موائد الإفطار والسحور. ورغم ما تضفيه هذه الحلويات من أجواء احتفالية، إلا أن الإفراط في تناولها يحمل في طياته مخاطر صحية جمة، تستدعي الانتباه والترشيد.

ولحسن الحظ، هناك العديد من الخيارات الصحية واللذيذة التي يمكن الاستمتاع بها دون الشعور بالذنب أو الإضرار بصحة الجسم.

الفواكه الطازجة والمجففة

تعتبر الفواكه الطازجة والمجففة خيارًا مثاليًا لتحلية صحية في رمضان، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، التي تساهم في تحسين عملية الهضم وتنظيم مستويات السكر في الدم، وفقًا لموقع “Cleveland clinic” الطبي.

التمر: يعتبر التمر من أفضل الخيارات الصحية في رمضان، فهو غني بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويمكن تناوله بمفرده أو حشوه بالمكسرات.

الفواكه المجففة: مثل المشمش والتين والزبيب، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، ويمكن إضافتها إلى الزبادي أو الشوفان أو تناولها كوجبة خفيفة.

سلطة الفواكه: حضر سلطة فواكه منعشة باستخدام مجموعة متنوعة من الفواكه الموسمية، مثل الفراولة والمانجو والبطيخ.

الحلويات المصنوعة منزليًا

يمكن تحضير الحلويات الرمضانية التقليدية بطريقة صحية في المنزل، وذلك باستخدام مكونات صحية وتقليل كمية السكر والدهون.

الكنافة الصحية: استخدم دقيق القمح الكامل أو الشوفان بدلًا من الدقيق الأبيض، وقلل كمية السكر والزبدة، واستخدم الجبن قليل الدسم.

القطايف الصحية: استخدم دقيق الشوفان أو دقيق اللوز، واخبزها بدلًا من قليها، وحشوها بالمكسرات والفواكه.

مهلبية الفواكه: حضر مهلبية باستخدام الحليب قليل الدسم أو حليب اللوز، وأضف إليها الفواكه الطازجة أو المجففة.

بودينغ الشيا: حضر بودينغ الشيا باستخدام حليب اللوز أو حليب جوز الهند، وأضف إليه الفواكه والمكسرات.

خيارات أخرى صحية

الزبادي بالفواكه والعسل: يعتبر الزبادي مصدرًا جيدًا للبروتين والكالسيوم، ويمكن إضافة الفواكه والعسل لزيادة قيمته الغذائية.

المكسرات والبذور: تعتبر المكسرات والبذور مصدرًا جيدًا للدهون الصحية والألياف والبروتين، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى الحلويات.

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة، ويمكن تناولها بكميات معتدلة.

بغض النظر عن نوع الحلويات التي يقرر الاشخص تناولها من المهم استخدم المحليات الطبيعية مثل العسل أو شراب القيقب بدلًا من السكر الأبيض، وتقليل كمية الدهون المستخدمة في الحلويات، واختيار المكونات الطازجة والعضوية كلما أمكن ذلك.

ويجب الانتباه والتحكم في حجم الحصص، وشرب كميات وفيرة من الماء بين الإفطار والسحور، حتي يمكن الاستمتاع بأجواء رمضان دون الإضرار بالصحة.

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