احسبها قبل تناولها، معهد التغذية يكشف السعرات الحرارية في الكنافة بالكريمة

يقبل المصريون في رمضان على تناول الحلويات بأنواعها المختلفة إلا أنها تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة يمكن أن تسبب زيادة الوزن وهي سبب رئيسي لزيادة الوزن في شهر رمضان.

وكشف المعهد القومي للتغذية عن السعرات الحرارية في الكنافة بالكريمة وهي أشهر حلويات رمضان ويحتوي ١٠٠ جرام من الكنافة الكريمة على ٣٦١ سعرا حراريا.

وأوضح المعهد القومي للتغذية أن السعرات الحرارية ل ١٠٠ جرام فول سوداني هي ٥٨٥ سعر حراري.

الفول السوداني

كان قد وجه المعهد القومي للتغذية نصائح لمرضى الضغط في شهر رمضان المبارك لصيام آمن دون مشكلات صحية:

وتضمنت نصائح معهد التغذية لمرضى الضغط النظام الغذائي وتعليمات تناول الأدوية:

١-مراجعة الطبيب المختص قبل الصيام لتحديد موعد تناول دواء الضغط

٢-تجنب استخدام الملح على الطعام والمخللات والأملاح

٣-تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي والقهوة

٤-مشروب الكركديه والدوم قد يفيد مرضى الضغط المرتفع

٥-الاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة الطازجة

٦-تقليل تناول الأطعمة المقلية والمصنعة

كيفية الحفاظ على الوزن الصحي والوقاية من السمنة

قدمت الدكتورة سحر خيري عميد المعهد القومي للتغذية، بوزارة الصحة من خلال عدسة “فيتو” عدة نصائح للمصريين في رمضان للحفاظ على الوزن الصحي والوقاية من السمنة.

الحلويات السبب الرئيسي لزيادة الوزن في رمضان

قالت عميد معهد التغذية إن أهم خطوة يجب اتباعها هي التقليل من الحلويات في شهر رمضان لأن الحلويات والسكريات يكون لها تأثير سلبي على صحة الجسم إذا تم الإفراط فيها، ويمكن الاكتفاء بقطعة صغيرة في الأسبوع الواحد وليس بشكل يومي كما يفعل البعض.

وتابعت أنه يمكن استبدال الحلوى بالفواكه، فمن المهم الإكثار من الفاكهة والخضار، وإضافتها كوجبات خفيفة بين الإفطار والسحور للحرص على حصول الجسم على الفيتامينات التي يحتاجها والألياف حتى لا يصاب بالإمساك إثر الصيام، كما يحدث مع العديد من الناس في الأيام الأولى من شهر رمضان.

تدريج الإفطار يساعد على الشعور بالشبع وعدم الإفراط

وأكدت أن بدء الإفطار بشراهة قد يؤدي إلى الإصابة بعسر الهضم والتخمة، لذلك يجب بدء الإفطار بالتدريج، أولًا تناول التمر بعد الأذان ثم صلاة المغرب، وثانيًا تناول الوجبة بالتدريج كذلك الشوربة ثم السلطة ثم الطبق الرئيسي، والذي يساعد الشخص على الشعور بالشبع وعدم الإفراط في تناول الطعام.

وأضافت عميد معهد التغذية أنه يجب تأخير السحور بقدر الإمكان، وذلك حتى يتمكن الفرد من قضاء أطول فترة من الصيام بدون الشعور بالجوع، كما من المهم الحرص على شرب الماء بين الإفطار والسحور وليس مرة واحدة قبل أذان الفجر، مشددة على أهمية ممارسة الرياضة البسيطة مع الصيام للحفاظ على الوزن الصحي.

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