الجمعة 07 مارس 2025
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صحة ومرأة

الصحة توجه نصائح للسيدة الحامل بشأن صيام رمضان

صيام السيدة الحامل،
صيام السيدة الحامل، فيتو

كشفت وزارة الصحة عن موقف صيام السيدة الحامل، مشيرة إلى أنه غير مستحب صيام المرأة الحامل في الشهور الأولى والأخيرة، أي الثلاثة أشهر الأولى والثلاثة أشهر الأخيرة في الحمل.

 

موقف صيام السيدة الحامل

وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن أن تصوم السيدة الحامل في باقي الشهور إذا كانت صحتها تسمح بذلك بعد استشارة الطبيب.

 

فوائد صيام شهر رمضان

كانت أوضحت وزارة الصحة والسكان أهم فوائد صيام شهر رمضان مشيرًا إلى أن الصيام له العديد من التأثيرات الإيجابية في الصحة الجسدية.

وأضافت أن هذه الفوائد تشمل تحسين عملية التمثيل الغذائي، حيث أنه يمنح الجهاز الهضمي فترة راحة، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وحرق الدهون المخزنة للحصول على الطاقة، بالإضافة إلى فقدان الوزن من خلال تقليل السعرات الحرارية اليومية وتحسين التمثيل الغذائي، خاصة إذا تم التحكم في نوعية الطعام وكميته خلال الإفطار والسحور، كما يعزز الصيام صحة القلب من خلال التقليل من مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، كما يساهم الصيام في تخلص الجسم من السموم، حيث أنه عندما يتم التوقف عن تناول الطعام لساعات، يبدأ الجسم في استخدام مخزون الجلوكوز ثم يتحول إلى الدهون، مما قد يساعد في التخلص من بعض السموم المتراكمة.

 

الصيام قد يزيد من إفراز الإندورفين

كما أوضحت أن الصيام له العديد من التأثيرات الإيجابية على الصحة النفسية، من بينها؛ تحسين المزاج، حيث أن الصيام قد يزيد من إفراز الإندورفين، مما يعزز الشعور بالراحة والسعادة، كما أن الانضباط الذي يتطلبه الصيام يعزز الثقة بالنفس، فضلًا عن تقليل التوتر، حيث أن هناك عددًا من الدراسات تشير إلى أن الصيام قد يقلل من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، خاصة مع الروتين المنتظم والصلاة المرتبطة برمضان.

 

نصائح لصيام صحي خلال شهر رمضان المبارك

وقدمت وزارة الصحة عددًا من النصائح الهامة للمواطنين لصيام صحي خلال شهر رمضان المبارك، تضمنت؛ شرب 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور، وتناول وجبات تحتوي على البروتين (مثل البيض أو الجبن)، الكربوهيدرات المعقدة (كالحبوب الكاملة)، والخضراوات، تقليل من الحلويات والمقليات لتفادي الشعور بالثقل، استشارة الطبيب إذا كنت تعاني من حالات مزمنة، موضحًا أن الصيام يمكن أن يكون مفيدًا جدًا للصحة إذا تم التعامل معه بحكمة.

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