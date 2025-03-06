أستاذ بالقومي للبحوث يوجه نصائح مهمة لمرضى ارتجاع المرئ في رمضان (فيديو)

يواجه مرضى ارتجاع المرئ تحديات صحية قد تؤثر على قدرتهم على الصيام بشكل مريح، وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد يونس، أستاذ أمراض الباطنة بالمركز القومي للبحوث، على ضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية قبل بدء الصيام، لتجنب تفاقم الأعراض المرتبطة بارتجاع المريء وزيادة الحموضة.

أهمية فحص جرثومة المعدة

أكد الدكتور خالد يونس، أهمية التأكد من عدم الإصابة بجرثومة المعدة أو ما يُعرف بالميكروب الحلزوني، قائلا: “وجود هذه الجرثومة يزيد من إفراز أحماض المعدة ويؤدي إلى اضطراب في حركة الجهاز الهضمي، مما قد يفاقم مشكلة الارتجاع. لذلك، أنصح المرضى بضرورة إجراء الفحوصات اللازمة قبل رمضان بشهر على الأقل، حتى يتمكنوا من تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب”.

وأضاف الدكتور يونس، أن النساء اللاتي يخططن للحمل يجب عليهن أيضًا إجراء هذا الفحص، لأن الحمل غالبًا ما يؤدي إلى زيادة حمضية المعدة، مما قد يجعل الأعراض أكثر حدة في حال وجود الجرثومة.

أسباب تفاقم ارتجاع المرئ أثناء الصيام



وأوضح الدكتور خالد يونس أن هناك عدة عوامل تؤدي إلى زيادة أعراض ارتجاع المريء خلال رمضان، ومنها:

وجود جرثومة المعدة، والتي تحفز زيادة إفراز الحمض المعدي.

خلل في حركة الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى صعود الأحماض من المعدة إلى المريء.

الإصابة بفتق في الحجاب الحاجز، الذي يضعف العضلة الفاصلة بين المعدة والمريء، مما يسمح بارتجاع الأحماض.



وحذر الدكتور يونس من أن هذه العوامل قد تؤدي إلى أعراض مزعجة، مثل الإحساس بمرارة الطعام لساعات طويلة، والانتفاخ، وصعوبة النوم بسبب الشعور بالحموضة الشديدة، كما أن ارتجاع الأحماض إلى الحنجرة قد يسبب التهابًا مستمرًا، وكحة مزمنة، وبحة في الصوت.

نصائح لتجنب ارتجاع المريء أثناء الصيام



وللحد من أعراض الارتجاع خلال شهر رمضان، قدم الدكتور خالد يونس النصائح التالية:

يجب على المرضى الاستمرار في تناول الأدوية الموصوفة لهم، خاصة تلك التي تقلل من إفراز الحمض المعدي أو تنظم حركة الجهاز الهضمي.

ينصح بتجنب الأطعمة الدهنية، والمقلية، والحارة، بالإضافة إلى المشروبات الغازية، والكافيين، والشوكولاتة.

يُفضل أن يكون السحور خفيفًا وغير دسم، وأن يتم تناوله قبل الفجر بفترة كافية، حتى لا تكون المعدة ممتلئة عند بدء الصيام، مما قد يسبب ارتجاع الأحماض.

أهمية تقسيم وجبة الإفطار إلى وجبات صغيرة ومتفرقة، لتقليل الضغط على المعدة.

رفع الرأس أثناء النوم يقلل من احتمالية ارتجاع الحمض المعدي إلى المريء أثناء الليل.



الوقاية خير من العلاج



وفي ختام حديثه، أكد الدكتور خالد يونس أن اتباع هذه الإرشادات يمكن أن يساعد مرضى ارتجاع المريء على الصيام براحة دون معاناة. وأضاف: “إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت، فمن الأفضل مراجعة الطبيب المختص لضبط الخطة العلاجية المناسبة لكل حالة”.

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