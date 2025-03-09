الأحد 09 مارس 2025
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رياضة

بعد 85 يومًا، الخلافات تضرب مجلس إدارة اتحاد كرة اليد

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، سيطرت الخلافات على أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة اليد سريعا بعد مرور 85 يوما فقط، على فوز خالد فتحي ومجلسه في الانتخابات الأخيرة التي شهدت تنافس قوي بين جميع المرشحين.

جبهة معارضة قوية داخل اتحاد كرة اليد

وعلمت "فيتو"، أن هناك جبهة معارضة تشكلت داخل مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تضم كل من نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد وخالد ديوان نائب رئيس الاتحاد وعمرو فتحي وعبير أبو عقبل عضوي المجلس.

وكشف مصدر داخل الاتحاد، أن جبهة المعارضة سجلت رفضها لسياسيات رئيس الاتحاد خالد فتحي في التعامل مع مختلف القضايا والملفات، واتخاذ العديد من القرارات دون الرجوع لأعضاء المجلس، وهو ما أثار غضب الأعضاء السالف ذكرهم.

انتخابات اتحاد كرة اليد

وكانت انتخابات الاتحاد الأخيرة قد أسفرت عن فوز خالد فتحي بمنصب رئيس الاتحاد بعد منافسة مع محمد الأمين وهادي فهمي.
وضم المجلس كل من:

خالد فتحي – رئيس اتحاد كرة اليد
خالد ديوان – نائب رئيس اتحاد كرة اليد
نبيل خشبة – أمين صندوق اتحاد كرة اليد
عبير عقيل - عضو
عمرو فتحي - عضو
أحمد زقزوق - عضو
خالد صالح - عضو
عمرو العدل - عضو
محمد جمال هليل - عضو

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