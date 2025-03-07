الجمعة 07 مارس 2025
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رياضة

كرة اليد، مواجهات قوية اليوم في تاسع جولات دوري المحترفين

دوري المحترفين لكرة
دوري المحترفين لكرة اليد

كرة اليد، تقام على مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية على صعيد تاسع جولات المرحلة النهائية بدوري المحترفين لكرة اليد للموسم المحلي 2024-2025.

تشهد الجولة التاسعة لقاءات بين كلا من، الزمالك مع هليوبوليس والأهلي مع سموحة والبنك الأهلي مع طلائع الجيش وسبورتنج مع الزهور.

واصل فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي تصدر ترتيب دوري المحترفين لكرة اليد برصيد 30 نقطة بعد انتهاء ثامن جولات المرحلة النهائية للمنافسة علي اللقب.

بينما حل الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 25 نقطة يليه سبورتنج ثالثا برصيد 21 نقطة ومن بعده سموحة رابعا برصيد 18 نقطة ثم طلائع الجيش خامسا برصيد 13 نقطة.

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