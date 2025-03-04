الثلاثاء 04 مارس 2025
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رياضة

كرة اليد، معسكر مغلق لمنتخب الناشئين استعدادا لمواجهتي البرتغال وإسبانيا

منتخب الناشئين لكرة
منتخب الناشئين لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، دخل منتخب الناشئين لكرة اليد في معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي استعدادا لخوض وديتي إسبانيا والبرتغال خارج الديار في إطار خطة الإعداد لخوض بطولة العالم.

ويلتقي منتخب مصر وديا مع البرتغال وإسبانيا يومي 12 و13 مارس الجاري.

ويخوض منتخب الناشئين مجموعة من المباريات الودية القوية خلال الفترة المقبلة تبدأ بمواجهتي البرتغال وإسبانيا لتحقيق أفضل إعداد ممكن قبل خوض مونديال الناشئين.

وتقام بطولة العالم للناشئين في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

كان اتحاد كرة اليد بقيادة خالد فتحي أعلن اعتماده خطة إعداد منتخب الناشئين مؤكدا دعمه وثقته الكاملة في الجهاز الفني بقيادة المدرب طارق محروس واللاعبين.

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