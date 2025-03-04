كرة اليد، الأهلي يفوز على هليوبوليس في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على نظيره فريق هليوبوليس، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة هليوبوليس بالشروق، وخلالها قدم اللاعبون مباراة كبيرة بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة ستيفان مادسن.

انتهى الشوط الأول بتقدم «رجال يد الأهلي» بنتيجة 16-13، ثم استمر التفوق لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 31-22.



وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة السابقة على الزمالك بنتيجة 26-25، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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