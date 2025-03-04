الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، الأهلي يفوز على هليوبوليس في الدوري

الأهلي،فيتو
الأهلي،فيتو

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على نظيره فريق هليوبوليس، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة هليوبوليس بالشروق، وخلالها قدم اللاعبون مباراة كبيرة بفضل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني بقيادة ستيفان مادسن.

انتهى الشوط الأول بتقدم «رجال يد الأهلي» بنتيجة 16-13، ثم استمر التفوق لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 31-22.
 
 وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة السابقة على الزمالك بنتيجة 26-25، ضمن منافسات بطولة الدوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي هليوبوليس رجال يد الاهلي

مواد متعلقة

كرة السلة، فوز الزمالك وخسارة الأهلي في دوري السوبر

12 صورة ترصد مران الأهلي الختامي استعداد لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

عصام الحضري: مبادئ الأهلي بدأت تتجزأ والدليل وجود إمام عاشور

طاهر محمد يواصل الغياب عن الأهلي أمام طلائع الجيش

ads

الأكثر قراءة

رعدية على هذه المناطق، خريطة سقوط الأمطار غدا الأربعاء

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الجفالي وناصر منسي وعبد المجيد

زيلينسكي فى منشور الاعتذار لترامب: أسف ومستعد للسلام وتوقيع صفقة المعادن بدون شروط

الأرصاد تحذر: تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

أبرزها الأهلي ضد طلائع الجيش، حكام مباريات غد الأربعاء في الدوري المصري

طارق لطفي: أدمنت الشيشة وحملة الهجوم على أحمد السقا كانت ممنهجة

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وتفاصيل الزيادة الجديدة في المرتبات

كرة السلة، فوز الزمالك وخسارة الأهلي في دوري السوبر

منوعات

المزيد

أغنية مخالفة للقيم تقود مطربا جزائريا شهيرا إلى السجن 4 أعوام

لوحة مسروقة تظهر في هولندا بعد 50 عامًا، ما القصة؟

لديه 16 زوجة و104 أولاد و144 حفيدا، قصة تنزاني كون قرية صغيرة من عائلته (فيديو)

الصحافة البريطانية تهاجم ميجان ماركل بعد إطلاق برنامجها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 4/3/2025

المزيد

انفوجراف

بينهم 3 دول خليجية.. القادة الغائبون عن القمة العربية الطارئة بالقاهرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الشفاء من الأمراض في اليوم الخامس من رمضان 2025

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، محطات في حياة عثمان بن عفان

المجددون، القاسم بن محمد فقيه المدينة المنورة

المزيد
الجريدة الرسمية