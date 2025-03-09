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رياضة

كرة اليد، الأهلي يواجه سموحة في نهائي كأس السوبر للسيدات

كرة اليد، فيتو
كرة اليد، فيتو

 كرة اليد، يخوض الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي مواجهة قوية اليوم الأحد أمام نظيره سموحة في نهائي كأس السوبر المحلي للموسم الحالي. 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسموحة في التاسعة مساء بصالة حسن مصطفى المغطاة في مدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضور مجلس إدارة اتحاد اليد لتسليم الجوائز الخاصة بالبطولة عقب انتهاء المباراة.

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