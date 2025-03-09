من هي "ماري آن" التي استوحى منها مسلسل النص شخصيتها؟

ظهرت في أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل النُص من بطولة الفنان أحمد أمين، الممثلة الروسية أنا مينشيكوفا بدور الصحفية “ماري آن”، والتي كشف صناع العمل في نهاية الحلقة أنها مستوحاة من شخصية حقيقية وهي الصحفية والكاتبة فالنتين دى سان أو روحية نور الدين كما عرفها العرب.

فكتب صناع مسلسل النُص في نهاية الحلقة أن "هذا المسلسل من وحى التاريخ ولكن.. تم استلهام شخصية الصحفية "مارى آن" من السيدة "فالنتين دى سان" وهى أديبة وصحفية فرنسية وضعت كتبا ونظمت قصائد وألقت محاضرات وكل ذلك حور فكرة وعقيدة واحدة: حق العرب في الحرية والاستقلال، وظلم الاستعمار".

من هي فالنتين دى سان؟

تعد فالنتين دو سانت بوان كاتبة وشاعرة ورسامة وكاتبة مسرحية وناقدة فنية ومصممة رقصات ومحاضرة وصحفية فرنسية، وهي حفيدة الشاعر الفرنسي لامرتين الذي دافع عن الشرق ومجد العرب وتاريخهم وآدابهم وفضائلهم، لتسير فالنتين على خطاه وتحارب من أجل حق العرب في الحرية والاستقلال.

شخصية ماري آن في مسلسل النُص، فيتو

اشتهرت فالنتين بكونها أول سيدة تدخل وتناصر الحركة الأدبية المستقبلية في أوروبا، وبعد أن وجدت فنون مماثلة لرؤياها في الفن الإسلامي، اعتنقت الإسلام وانتقلت إلى الإسكندرية، لتنخرط في السياسة في الشرق الأوسط، وكتبت بكثرة كمدافعة عن استقلال مصر وسوريا عن الحكم الفرنسي، ولتعرف في مصر والعالم العرب باسم “روحية نور الدين”.

تدور جميع قصائدها ومحاضراتها حول فكرة وعقيدة واحدة وهي حق العرب في الحرية والاستقلال، وظلم الاستعمار.

فالنتين دى سان، فيتو

ووجدت فالنتين دي سان بوان ضالتها في مصر بعد أن اعتنقت الإسلام وتبنت قضية القومية الناصرية ثم القومية العربية في كتاباتها وندواتها الحماسية بالقاهرة، ثم اعتنقت الصوفية لتكتب روحية نور الدين آخر ديوان لها الصادر في عام 1934 بمصر تحت عنوان "قافلة الأوهام" عن العفو الإلهي قبل وبعد الموت.

عاشت الكاتبة في مصر آخر 20 سنة من حياتها، لتفارق الحياة عام 1953 عن عمر الـ 78 عام ودفنت على ضفاف النيل الذي طالما تغنت بسحره في أشعارها.

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

والمسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي.

مواعيد عرض مسلسل النص والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل النص للفنان أحمد أمين على قناة “ON” حصريًا، في تمام الساعة 7:15 مساءً ويعاد في تمام الساعة 2:45 صباحًا، و10:30 صباحًا.

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