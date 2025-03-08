مسلسل النص الحلقة 8، عصابة أحمد أمين تحاول إنقاذ المقبرة من الإنجليز

مسلسلات رمضان 2025، تحمل الحلقة الثامنة من مسلسل النص عنوان “في حبك انتِ يا حرية”، وتشهد اكتشاف الضابط الصاغ علوي عصابة النص وألاعيبهم، ولكنه بدلًا من القبض عليهم يطرح عرض على النص ويخبره أنه يريده في “حكاية" لمصر، وبرغم اعتراض النص لكنه يقبل في النهاية.

ويطلع الصاغ النُص عن قصة المقبرة التي يوشك الإنجليز على سرقتها، ويخبره أن مهمته مع العصابة هو تعطيل الإنجليز عن فتحها قبل أن تصل اللجنة المختصة لتجنب تقسيمها بينهم وبين مصر لتحسب كورث آثري وتحتفظ مصر بتاريخها كله، يوافق النص على طلب الصاغ بعد أن يعرف أنه يكره الإنجليز ولا يعمل معهم مثل بعض الضباط الآخرين.

وفي نفس الوقت، يضع الإنجليز مكافأة 100 جنيه لمن يرشدهم لعصابة "الأشقياء" التي استطاعت سرقة وتفجير الكامب، ولكن يُقابل خبر المكافأة باعتراض من جموع الشعب المصري حيث يمدحهم العديد لما فعلوه بالإنجليز.

في أثناء وضع النُص خطة المهمة تقابله عقبة، حيث ترفض رسمية الذهاب بسبب شقيقها، ولكن يأتي النُص بخطة لخطبة رسمية حتى يسمح لها الذهاب معهم إلى الأقصر، ليكتشفوا حقيقته وأنه يرغب في بيعها بالمال، ليدفع له عبد العزيز وتتمكن عصابة النُص من السفر إلى الأقصر.

يعطل النُص الخبير الحقيقي من خلال توريطه في تهمة نشل ووضعه في السجن بمساعدة الصاغ علوي، ولكن تكتشف صحفية انجليزية ما فعلوه في محطة القطار، لتنتهي أحداث الحلقة الثامنة بصدمة عبد العزيز وخوفه من أن تفضح خطتهم.

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل النص

حملت الحلقة السابعة من مسلسل النُص عنوان “كبة تاخد الانجليز”، وتشهد أحداثها ذهاب النُص لمقابلة الأسطي اسماعيل صاحب الـ"مظلمة" والذي فصل فصل تعسفي من محطة الترام، ليضمه لعصابته لاختراعاته الفريدة من نوعها، والذي يوافق عليه إسماعيل عندما يعلم أن شغل عبد العزيز ليس بحرام أو حلال وإنما "نص نص" كما أخبره النُص.

وفي نفس الوقت يزور الصاغ علوي سالم الخبير الأثري من الأقصر، والذي يخبره عن رغبات الإنجليز الخبيثة بسرقة إحدى المقابر التي يبحثون عنها مع مصر، ويطيعه على مبدأ القسمة والذي يجبر البلد على قسمة أي كشف آثري تعثر عليه مع الاجانب الذي قاموا بالحفر أيا كانت جنسيتهم.

بينما يقرر النُص سرقة كامب الإنجليز في المعادي، بالاستعانة بإسماعيل ليصنع "فيوز" ليشتت انتباه الانجليز به، ولكن يلقي به في مخزن السلاح بالخطأ، استغل النص الفوضي لسرقة دواء لأحد جيرانه التي يوشك ابنها على الموت لكنها لا تستطيع الحصول عليه لأنه يتوفر بشكل حصري لدى الإنجليز وفي الكمبات.

ولكنه يسقط أحد الزجاجات والتي يعثر عليها لاحقا الصاغ علوي ليعلم أن من وراء هذا الانفجار هو النص، وتنتهي أحداث الحلقة السابعة من مسلسل النص بذهاب الضابط في المكان الذي يجتمع فيه النُص مع عصابته ينتظره مع زجاجة الدواء التي فقدها في الكامب.

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

والمسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

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