الجمعة 28 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

موعد عرض أولى حلقات مسلسل النص

مسلسل النص، فيتو
مسلسل النص، فيتو

كشفت قناة ON عن موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل النص في موسم شهر رمضان 2025، حصريًا عبر شاشتها.

ويعرض مسلسل النص للفنان أحمد أمين في تمام الساعة 7:15 مساءً ويعاد في تمام الساعة 2:45 صباحًا، و10:30 صباحًا، وذلك على أن يتم عرض أولى الحلقات مساء يوم السبت الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

تفاصيل مسلسل النص 

يجسد أحمد أمين شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة. 

ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

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مسلسل النص شهر رمضان موسم شهر رمضان 2025 أحمد أمين أول أيام شهر رمضان المبارك
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