مسلسلات رمضان 2025، أحمد أمين يسرق كامب الإنجليز والصاغ يلاحقه بالحلقة 7 من "النص"

مسلسلات رمضان 2025، تحمل الحلقة السابعة من مسلسل النُص عنوان “كبة تاخد الانجليز”، وتشهد أحداثها ذهاب النُص لمقابلة الأسطي اسماعيل صاحب الـ"مظلمة" والذي فصل فصل تعسفي من محطة الترام، ليضمه لعصابته لاختراعاته الفريدة من نوعها، والذي يوافق عليه إسماعيل عندما يعلم أن شغل عبد العزيز ليس بحرام او حلال وانما "نص نص" كما أخبره النُص.

وفي نفس الوقت يزور الصاغ علوي سالم الخبير الآثري من الاقصر، والذي يخبره عن رغبات الانجليز الخبيثة بسرقة إحدى المقابر التي يبحثون عنها مع مصر، ويطيعه على مبدا القسمة والذي يجبر البلد على قسمة أي كشف آثري تعثر عليه مع الاجانب الذي قاموا بالحفر أيا كانت جنسيتهم.

بينما يقرر النُص سرقة كامب الانجليز في المعادي، بالاستعانة بإسماعيل ليصنع "فيوز" ليشتت انتباه الانجليز به، ولكن يلقي به في مخزن السلاح بالخطأ، استغل النص الفوضي لسرقة دواء لاحد جيرانه التي يوشك ابنها على الموت لكنها لا تستطيع الحصول عليه لانه يتوفر بشكل حصري لدي الانجليز وفي الكمبات.

ولكنه يسقط احد الزجاجات والتي يعثر عليها لاحقا الصاغ علوي ليعلم ان من وراء هذا الانفجار هو النص، وتنتهي أحداث الحلقة السابعة من مسلسل النص بذهاب الضابط في المكان الذي يجتمع فيه النُص مع عصابته ينتظره مع زجاجة الدواء التي فقدها في الكامب.

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل النص

تحمل الحلقة السادسة من مسلسل النُص من بطولة أحمد أمين عنوان “عشان ما نعلى ونعلى ونعلى..!”، وتبدأ بهروب عبد العزيز النص قبل وصول مندوب الضرائب المصرية لمصلحة الترام، ليذهب لتقسيم نصيب مصر مع العصابة ليفاجئوا أنه 65 جنيه فقط.

ويبدأ الصاغ علوي التحقيق مع مندوب مصلحة الضرائب والذي يخبره ان أحد الأشخاص الذي قابلهم أثناء حدوث السرقة لسانه "تقيل" ليشك الضابط في درويش.

ثم يفاجئ النص بعساكر يطلبون ذهابه إلى مركز الشرطة ليشعر بالخوف من ان يكونوا قد كشفت سرقتهم ولكن يتبين ان الضابط علوي أراد مساعدته حتي يتعلم منه النشل لتنفيذ خطته بالتعرف على المجرمين حتي يقضي على ظاهرة النشل في المحروسة.

يساعد النص الضابط علوي حتي يصبح "نشال بريمو" فيعلمه طريقة “السكران” و"الغلام" من خلال سرقات يتعرض لها الصاغ في الشارع، ثم يتم احتجازه من قبل عصابة نشالين بعد ان يحاول اخذ نصف أموالهم.

يعثر النص على عملية السرقة الجديدة لعصابته بين أصدقاء رستم المحامي، حيث يقيم سركش باشا مصارعة ديوك ويقرر عبد العزيز المشاركة بالديك الذي قام بشرائه "بيومي"، حيث يقنع الباشاوات بأنه ديك خارق سبق وحارب ثعلب وذئب بمفرده.

ولكن تفشل خطة النُص في المراهنة على الديوك أو سرقة الاموال بعد ان يكشفه شركس باشا ويقوم بشراء "بيومي" منه بنصف جنيه، وتنتهي أحداث الحلقة السادسة من النُص برؤية الضابط الصاغ علوي لأفراد عصابة النُص من قصر شركس ويعلم انه عاد للسرقة مرة اخري.

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

والمسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان، وتقع أحداثه في فترة الثلاثينيات من القرن الماضي.

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