علشان ما نعلى، ما قصة الجملة المذكورة في بداية الحلقة 6 من مسلسل النص؟

مسلسلات رمضان 2024، حملت الحلقة السادسة من مسلسل النص من بطولة النجم أحمد أمين، عنوان “علشان ما نعلى ونعلى ونعلى..!” في بدايتها، والذي يتم عرضه على قناة “ON” في تمام الساعة الـ 7:15 مساءً.

وتعد جملة “علشان ما نعلى ونعلى ونعلى، لازم نطاطي نطاطي نطاطي” هي جزء من أغنية "الوصولويين" من ألحان سيد درويش وكلمات بديع خيرى التي قدمها لأول مرة خلال أوبريت “العشرة الطيبة”، في 11 مارس عام 1920م، حيث قدمتها فرقة نجيب الريحاني من تأليف وتمصير محمد بك تيمور المقتبس عن رواية “ذى اللحية الزرقاء” الفرنسية.

وناقش الأوبريت فكرة تمجيد الفلاحين المصريين والعناصر المصرية، وتنتقد النخبة المصرية التي كانت معظمها من الأتراك في ذلك الوقت، وقُبل العمل بهجوم كبير حيث تم اتهام الريحاني حينها بتلقيه الأموال من الإنجليز لانتاجه ومناصرة الاستعمار الانجليزي.

وتدور فكرة أغنية “الوصوليين” حول مجموعة من الموظفين المصريين الذين يمثلون الحاشية الفاسدة، حيث يحمل العرض المسرحي إسقاط سياسي على فساد الطبقة الحاكمة في هذا التوقيت.

أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل النص

تحمل الحلقة الخامسة من مسلسل النص عنوان “تاتا خطي العتبة”، والتي تحمل العديد من الأحداث الكوميدية والمشوقة، فيطلق البوليس سراح درويش بعد أن شك فيه في سرقة الرقاصة درية التي قامت بها العصابة في الحلقة السابقة.

ويخطط النُص مع عصابته لسرقة نصيب مصر من مصلحة الترام التي كان يعمل بها، وذلك عن طريق تخفيه في هيئة مندوب من الشركة ليحصل على الأموال قبل أن يصل الحقيقي، والذي يتطلب تعليم رسمية كيفية النشل حتي تستطيع تنفيذ المطلوب منها في الخطة بتشتيت انتباه المندوب الحقيقي وسرقة محفظته حتي يستطيع هو استبدال قسيمة التحصيل بأخرى مزيفة.

وتنفذ عصابة النص خطتها بكل التفاصيل ولكن لا يتمكن زقزوق من تنبيه النص بوصول المندوب ليفاجئ النص بدخوله أثناء تواجده بمصلحة الترام، ولتنتهي الحلقة الخامسة من مسلسل النص عبد العزيز من أن يتم القبض عليهم.

أبطال مسلسل النص

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، وغيرهم، ومن إخراج حسام علي.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

والمسلسل هو معالجة درامية مستوحاة من كتاب مذكرات نشال للباحث التاريخي أيمن عثمان وتقع أحداثه في فترة الثلاثينات من القرن الماضي.

مواعيد عرض مسلسل النص والقنوات الناقلة

ويعرض مسلسل النص للفنان أحمد أمين على قناة “ON” حصريًا، في تمام الساعة 7:15 مساءً ويعاد في تمام الساعة 2:45 صباحًا، و10:30 صباحًا.

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