رفض يرد لي ألف جنيه فذبحته، اعترافات المتهم بقتل زوج شقيقته بأوسيم

ألقت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بقتل زوج شقيقته، وبمواجهته بارتكاب الواقعة اعترف المتهم بجريمته بسبب خلاف على 1000 جنيه اقترضها المتوفى منه منذ 3 أشهر.

وأوضح في اعترافه أن المجني عليه رفض سداد المبلغ مما دفعه إلى ذبحه بسكين بعد مشاجرة بينهما، مشيرًا إلى أنه لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجريمة مستغلًّا وجود المجني عليه بمفرده.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، خلال أقل من 24 ساعة، في كشف لغز واقعة العثور على جثة عامل مذبوحًا داخل غرفة نومه في منطقة أوسيم شمال الجيزة.



ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة القتيل بسبب خلاف على 1000 جنيه اقترضها المتوفى من منه منذ 3 أشهر.



وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة قسم شرطة أوسيم، وفور تلقي البلاغ انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل يبلغ من العمر 50 عامًا، مذبوحًا داخل غرفة نومه في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبينت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجته.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.



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