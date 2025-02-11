"رخص عربيتك فى مكانك".. خريطة وحدات المرور المتنقلة فى المحافظات.. الداخلية تُخصص خط ساخن لطلب الخدمة.. و5 وثائق تستخرجها دون تقيد بمحل الإقامة

الخدمات الجماهيرية فى وزارة الداخلية، تهم جميع فئات المجتمع، ومن بينها الخدمات المرورية والتى شهدت بعض الصعوبات أمام بعض المواطنين فى الحصول على المحررات الرسمية.. وبدورها حرصت وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة على تطوير المنظومة المرورية باستخدام التكنولوجية الحديثة، لتقديم أفضل الخدمات لتيسير على المواطنين فى كافة القطاعات الجماهيرية؛ وأطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة تحت شعار ”رخص عربيتك وأنت فى منزلك أو عملك ".

وخصصت وزارة الداخلية، خط ساخن لطلب خدمات المرور التى تقدمها المراكز التكنولوجية المتنقلة وهو 15558.



خدمات وحدات المرور المتنقلة

1- استخراج رخص التسيير

2- استخراج رخص القيادة (بدل تالف -بدل فاقد)

3- استخراج ملصق الكتروني

4- فحص آلى للسيارة

5- مستلزمات مرورية



وتقدم المراكز التكنولوجية المتنقلة خدمات المرور للسيارات الملاكي وسيارات النقل الخفيف حتى 1.5 طن.



كما تقدم الخدمات الكترونيا بدون أوراق فى محافظات القاهرة والجيزة واسوان ومرسى مطروح على مدار الأسبوع من الساعه 10 صباحا حتى 8 مساء، وتقدر تكلفة الخدمات طبقا للرسوم المقررة لكل خدمة مع توفير الدفع إلكترونيا.



وتمت وحدات المرور المتنقلة من خلال التعاون بين وزارتي التخطيط والداخلية متمثلة في قطاع المرور.



وهذه الوحدات تم تجهيزها بما يجعلها تقوم بوحدة مرور كاملة وتم تزويدها بكافة أجهزة الفحص وإصدار وتجديد التراخيص وتصوير المواطنين.

وبخطوة بسيطة، يمكن للمواطن طلب وحدة المرور المتنقلة عبر الرقم الساخن 15558، أو بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، تتيح الخدمة انتقال هذه الوحدات إلى مكان إقامتك، مؤسستك التعليمية، أو منشأتك الصناعية، لتقدم لك كل ما تحتاج إليه من خدمات مرورية، وكل ذلك إلكترونيًا بالكامل مع خيارات دفع ميسرة.



إتاحة الفحص الفنى والمرور من خلال 26 مركبة متنقلة

وكشفت وزارة الداخلية ، عن إتاحة تقديم خدمات الفحص الفنى للمرور من خلال 17 وحدة مرورية الإلكترونية داخل المولات والمراكز التجارية، فضلا عن إنشاء 7 مراكز للفحص الفنى الإلكترونى فى محافظات القاهرة والقليوبية وبورسعيد والسويس وأسوان.

إتاحة تقديم خدمات الفحص الفنى والمرور من خلال 26 مركبة متنقلة

كما حرصت وزارة الداخلية خلال عام 2024، على افتتاح 17 مدرسة جديدة لتعلم قيادة السيارات، وعمل الوزارة التوسع فى خدمات المتنقلة لتقديم الفحص الفنى وتقديم خدمات المرور لتصل إلى 26 مركبة متنقلة.

تطوير وزارة الداخلية فى عام 2024

وفى إطار خدمات قطاع الأحوال المدنية،

طريقة حجز موعد فى وحدات المرور 2025

- الدخول على موقع وزارة الداخلية على الانترنت

- انشاء حساب جديد فى حالة عدم وجود حساب للمستخدم

- ادخال البيانات الشخصية لصاحب الرخصة

_ ادخال بيانات الرخصة المراد تجديدها

مواعيد عمل وحدات المرور المتنقلة

وتعمل وحدات المرور المتنقلة يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا، لتغطية مختلف المحافظات، وفي القاهرة الكبرى وحدها، يمكنك العثور على هذه الوحدات في نقاط رئيسية مثل مول سيتي ستارز، مسجد عمر مكرم، أو داندى مول، أما في المحافظات، فإن نادي سموحة بالإسكندرية، ونادي طنطا بالغربية، وحتى سيتى سنتر بالغردقة، يشهدون حضور هذه الوحدات لخدمة المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين بمختلف المناطق على مدار أيام الأسبوع وأبرز تلك الخدمات (تجديد رخص التسيير - إصدار بدل فاقد وتالف لرخصتى التسيير والقيادة - إصدار المُلصق الإلكتروني لأول مرة للمركبات السارية التراخيص - بدل فاقد وتالف للملصق الإلكتروني - إجراء الفحص الفني للمركبات) والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

رقم طلب خدمة الخط الساخن للمرور

وقد تم تخصيص خط ساخن لطلب الخدمة 15558.

مراكز تكنولوجية متنقلة للخدمات المرورية وتخصيص خط ساخن لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر

ويأتي ذلك تأكيدًا على استراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف إلى الوصول بخدامتها للمواطنين وتيسير الحصول عليها بشكل ميسر وبصورة حضارية مع العمل على تطويرها باستمرار في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير وتحديث الخدمات المٌقدمة للمواطنين وخاصةً الخدمات المرورية.

أماكن تواجد وحدات المرور لتراخيص السيارات

وتوضح “فيتو” أماكن تواجد وحدات المرور لتراخيص السيارات دون التقيد بنطاق جغرافي لجميع المحافظات وهى كالتالى:ـ

1ـ مول سيتي ستارز بمدينة نصر محافظة القاهرة

2ـ وحدة مرور إلكترونية جديدة بمدينة العلمين الجديدة.

3ـ داندي مول بمدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة.

4 ـ نادي سبورتنج في الإسكندرية.

5ـ سيتى مول بالغردقة محافظة البحر الأحمر.

6ـ وحدة فحص فني مميكنة ببورسعيد.

خريطة وحدات المرور الإلكترونية

وأنشأت وزارة الداخلية وحدات مرور إلكترونية جديدة بمول سيتي ستارز بمدينة نصر محافظة القاهرة، ومدينة العلمين الجديدة، وداندي مول بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، ونادي سبورتنج في الإسكندرية، وسيتى مول بالغردقة، وحدة فحص فني مميكنة ببورسعيد.

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