حالات سحب رخص القيادة، وخطوات وطرق استعادة الرخصة المسحوبة

نظم قانون المرور حالات سحب رخصة القيادة، وخطوات استعادتها من وحدات المرور، وكذلك حالات رد اللوحات المعدنية للمركبات، وهذا ما نستعرضه في السطور التالية:

أولا- المخالفات التي تؤدي إلى إلغاء رخصة القيادة:

-عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص..

- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.

- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.

- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا.ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.

- تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.

- إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر.

- فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.

ثانيا- خطوات وطرق استعادة الرخصة المسحوبة:

- عقب سحب الرخصة عليك الانتظار 48 ساعة وقد تصل مدة الانتظار إلى أسبوع وهي الفترة الزمنية التي سجلها الضابط الذي قام بسحب الرخصة على إيصال السحب يوم واقعة سحب الرخصة.

-التوجه إلى إدارة المرور الخاصة بك والدخول إلى شباك الرخص المسحوبة حتي تتمكن من الاستفسار عن وصول الرخصة من عدمه.

-عند وصول الرخصة لدى الموظف بشباك الرخص المسحوبة، تتم كتابة رقم الصادر وتصوير تقرير السحب الموقع من ضابط المرور وقت وقوع المخالفة.

-يتوجه مرتكب المخالفة أو مالك المركبة لدفع قيمة المخالفة في نيابة المرور وعقب السداد تحصل على الرخصة المسحوبة.

ثالثا-كيف تستعلم عن مخالفات المرور الكترونيا:

- التسجيل في موقع النيابة العامة علي الرابط

- اختيار خدمات المرور منها «الاستعلامات أو التصالح الفوري أوالدفع أو التظلمات أو خدمة متابعة الطلبات».

- اختيار الاستعلام عن المخالفات اذا كانت رخصة سيارة أو رخصة خاصة.

-إدخال البيانات الخاصة برخصة القيادة لتظهر جملة المخالفات.

- إدخال البيانات المطلوب تدوينها مثل الرقم القومي، ونوع الرخصة، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

- عقب إدخال البيانات يتم ظهور إجمالي المخالفات والرسوم القضائية وتوضح أي المخالفات يمكن التصالح عليها.

- بعد تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة، وتحديد طريقة السداد إلكترونيا عن طريق بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدا عند الاستلام.

- تقديم طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات.

- الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية.

رابعا-حالات رد اللوحات المعدنية للمرور:

-عند سحب ترخيص المركبة

-عند إنتهاء ترخيص المركبة ( فى اليوم التالى على الأكثر ).

-عند الإستغناء عن تسييرها.

-إذا ألغيت الرخصة وفقا للمواد 15، 17، 19 من القانون.

-عند سحب اللوحات المعدنية وفقا للمادة 14 من القانون.

-وإذا إمتنع المالك عن رد اللوحات يتولى قسم المرور المختص إسترداد اللوحات وله فى سبيل ذلك ضبط المركبة إذا كانت لا زالت مسيرة.

-وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند الإمتناع عن التسليم وعند إنتهاء أجل الرخصة أو سحبها أو إلغائها أو سحب اللوحات ومصادرتها.







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