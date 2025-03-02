مواعيد عمل وحدات المرور في شهر رمضان 2025، يبحث بعض المواطنين عن مواعيد العمل بوحدات المرور.



مواعيد عمل المرور في شهر رمضان 2025

ويبدأ العمل داخل وحدات وأقسام التراخيص التابعة لإدارات المرور خلال شهر رمضان المعظم من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا، ولحين انتهاء آخر إجراء ترخيصى للمواطنين، وذلك خلال أيام الأسبوع (من السبت حتى الخميس).



مواعيد عمل وحدات المرور في شهر رمضان 2025



وتقوم وحدات المرور بتقديم مجموعة من الخدمات منها: تجديد رخصة تسيير مركبة، واستخراج بدل تالف فاقد رخصة تسييرمركبة، وبدل تالف فاقد رخصة قيادة، وإصدار ملصق إلكتروني، وبدل تالف فاقد ملصق إلكتروني، وتقديم خدمة الفحص الفني للمركبات ودفع الغرامات داخل نيابة المرور، واستكمال عمليات استخراج الرخص.



كما تتيح إدارة المرور التواصل إلكترونيا عبر بوابة المرور الإلكترونية لاستخراج أوراق السيارات المختلفة سواء بدل فاقد الرخص أو تجديدها أو عمل التظلمات على المخالفات المرورية التى يرتكبها السائقين.

وقال مصدر أمنى: إن ذلك جاء إنفاذًا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد ثوابتها الجوهرية إلى التيسير على المواطنين وتقديم خدمات مرورية متميزة لهم وسرعة الانتهاء من الإجراءات الترخيصية.

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