بعد الانتهاء من الكشف الجنائي، إخلاء سبيل سعد الصغير خلال ساعات

أنهت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة إجراءات توقيع الكشف الجنائي على المطرب الشعبي سعد الصغير المتواجد بقسم شرطة النزهة.

وكشف مصدر مطلع أن الكشف أوضح عدم وجود أي قرارات قضائية صادرة ضد سعد الصغير وأنه من المقرر خروجه عقب عرض أوراق صحة الإفراج على رئيس مباحث القسم، وخروجه من القسم خلال ساعات، بعد انتهاء مدة حكمه البالغة 6 أشهر.

وكانت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية قد قضت في وقت سابق بقبول الاستئناف المقدم من سعد الصغير على حكم سجنه لمدة 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة، وقررت تخفيف الحكم إلى 6 أشهر فقط.

وقد تم القبض على سعد الصغير في 10 سبتمبر 2024 أثناء وجوده في مطار القاهرة، حيث تم ضبطه بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وبموجب القرار الجديد، ينتظر الفنان الإفراج عنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، ما يتيح له فرصة العودة إلى حياته الفنية والشخصية.

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