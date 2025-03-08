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رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك في القمة 130

مران الأهلي، فيتو
مران الأهلي، فيتو

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت استعدادا لمواجهة الزمالك الثلاثاء القادم في الدوري المصري الممتاز. 

وكان لاعبو الأهلي حصلوا على راحة سلبية لمدة 48 ساعة بقرار من مارسيل كولر المدير الفني للفريق عقب مباراة طلائع الجيش في الدوري. 

وتترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل. 

وفي سياق أخر، حسم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقف أشرف بن شرقي لاعب الفريق أمام الزمالك في المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز. 

واستقر كولر علي مواصلة الدفع بالمغربي بن شرقي في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي أمام الزمالك في القمة المرتقبة. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري 

وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتي نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس  ٩.٣٠ مساء

الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء

الأهلي وبتروجيت  الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء

الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء

الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء

الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو  ٤ مساء

الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء

الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

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