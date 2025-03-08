السبت 08 مارس 2025
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خارج الحدود

إدارة الأمن السورية: لن نسمح بأي أعمال انتقامية في اللاذقية

الامن السوري،فيتو
الامن السوري،فيتو

أكدت إدارة الأمن العام السورية، اليوم السبت، عدم السماح بأي أعمال انتقامية، تحت أي ظرف في شمالي غرب البلاد.

لن نسمح بأي أعمال انتقامية في اللاذقية

 

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي تأكيده الالتزام التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن جميع المواطنين، ولن يكون هناك أي تهاون في هذا المبدأ.

وأضاف: "كما نلاحق فلول النظام البائد وضباطه لن نسمح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف"، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة "كل من يثبت تورطه في الاعتداءات سواء من فلول النظام أو من اللصوص والعابثين بالأمن وسنتخذ كل الإجراءات القانونية بحقهم".

وأكد عدم السماح بـإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، وسيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة".

ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية، وترك الأمر للمؤسسات المختصة، والأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة القتلة وفلول نظام الأسد البائد، وستتعامل بحزم مع كل من يهدد الأمن والاستقرار".

وأعلنت إدارة الأمن العام "ضبط سيارة تحتوي على أسلحة وذخائر، خلفتها مجموعات من فلول النظام البائد في محافظة اللاذقية قبل فرارهم منها"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وانتشرت قوات الأمن العام في أحياء مدينة اللاذقية لضبط الأمن والتجاوزات وعمليات السرقة التي حصلت نتيجة زعزعة الاستقرار من قبل فلول النظام البائد.

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