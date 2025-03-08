السبت 08 مارس 2025
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خارج الحدود

الجامعة العربية تتابع بقلق تطورات الأوضاع الأمنية في سوريا

الجامعة العربية
الجامعة العربية

 أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا، والمواجهات التي وقعت هناك.

وأعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت، وكذا إدانتها لأية تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم الأهلي وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية.

وشددت الأمانة العامة على أن تلك الأوضاع تستلزم تركيزًا على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي من أجل تفويت الفرصة على أية مخططات  تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها.

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استقرار سوريا جامعة الدول العربية سوريا

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