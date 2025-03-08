دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

تشير مجلة Nature، إلى أن أسلاف الإنسان المعاصر تعلموا كيفية صنع الأدوات العظمية منذ 1.5 مليون سنة، أي قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا.

صنع الأدوات العظمية منذ 1.5 مليون سنة

ووفقا للمجلة، توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد اكتشاف مجموعة من الأدوات العظمية (27 أداة عظمية) في وادي أولدوفاي في شرق إفريقيا.

ويقول الباحثون: "وفقا لأحدث البيانات، فإن تقنية صناعة الأدوات الحجرية ظهرت حتى قبل ظهور جنس الإنسان ويمكن تتبعها إلى الوراء على طول الخط التطوري للرئيسيات. ونحن ندرس مجموعة من الأدوات العظمية المصنوعة عن طريق التنجيد التي وجدت في الأفق الطبقي لوادي أولدوفاي، التي يعود تاريخها إلى 1.5 مليون سنة".

العصر الحجري الأوسط

ويشير الباحثون، إلى أنه في السابق لم يكن صنع الأدوات العظمية في إفريقيا من الحرف المميزة لأسلاف البشر الأوائل الذين عاشوا قبل العصر الحجري الأوسط لأن أقدم الأشياء والأدوات العظمية المكتشفة سابقا تعود إلى الفترة ما بين 250 و400 ألف عام.

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