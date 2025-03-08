السبت 08 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

الباحثون، فيتو
الباحثون، فيتو

 تشير مجلة Nature، إلى أن أسلاف الإنسان المعاصر تعلموا كيفية صنع الأدوات العظمية منذ 1.5 مليون سنة، أي قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا.

 

صنع الأدوات العظمية منذ 1.5 مليون سنة

 ووفقا للمجلة، توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد اكتشاف مجموعة من الأدوات العظمية (27 أداة عظمية) في وادي أولدوفاي في شرق إفريقيا.

ويقول الباحثون: "وفقا لأحدث البيانات، فإن تقنية صناعة الأدوات الحجرية ظهرت حتى قبل ظهور جنس الإنسان ويمكن تتبعها إلى الوراء على طول الخط التطوري للرئيسيات. ونحن ندرس مجموعة من الأدوات العظمية المصنوعة عن طريق التنجيد التي وجدت في الأفق الطبقي لوادي أولدوفاي، التي يعود تاريخها إلى 1.5 مليون سنة".

 

العصر الحجري الأوسط

ويشير الباحثون، إلى أنه في السابق لم يكن صنع الأدوات العظمية في إفريقيا من الحرف المميزة لأسلاف البشر الأوائل الذين عاشوا قبل العصر الحجري الأوسط لأن أقدم الأشياء والأدوات العظمية المكتشفة سابقا تعود إلى الفترة ما بين 250 و400 ألف عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانسان المعاصر الأدوات العظمية افريقيا
ads

الأكثر قراءة

مدير مكتبة الإسكندرية يطلق ليالى المقامات الروحية ببيت السنارى

كلها أيام وتنطلق حرب كبرى، توفيق عكاشة: إعادة سيناريو البوسنة والهرسك في سوريا و3 دول أخرى قادمة

مجدي الهواري في منشور مثير للجدل: «متصدقش إن مسلسلك ناجح.. احنا دفنينه سوا»

الموت يفجع الفنان تامر هجرس

الكهرباء تحدد 8 أسباب لرفع العدادات القديمة واستبدالها بأخرى مسبقة الدفع

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام يسجل هدفا قاتلا في شباك السيتي بالدقيقة 84

مئات القتلى بينهم أطفال ونساء، المرصد السوري يكشف تفاصيل مذابح الساحل

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

منوعات

المزيد

دراسة: الأدوات العظمية ظهرت قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا

"تزوج 8 في وقت واحد".. محتال يسبب صدمة في العراق

رفض الحقنة، أول إعدام بإطلاق النار في الولايات المتحدة منذ 15 عاما

غرق نصف مدينة أرجنتينية بمياه الأمطار ووقوع قتلى وفرار آلاف السكان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار اسعار الأرز اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

معلومات عن سورة يوسف وأسمائها وفضائلها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول، دفاع الله عن النبي وحمايته

طالب: ليه ربنا عظَّم قدر السجود؟ رد هام من علي جمعة

فتاة تسأل: هل الصلاة بدون إسدال ولا خمار صحيحة؟ علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية