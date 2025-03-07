استخدمها القذافي فى حرب تشاد، صحيفة إيطالية تكشف عن موقع إنشاء قاعدة روسية جنوبى ليبيا

كشف موقع إيطالي، عن مباحثات روسية مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، لإنشاء قاعدة عسكرية فى منطقة معطن السارة جنوبى ليبيا، كنقطة تمركز عسكرية لعمليات فيلق أفريقيا.

روسيا تجري مشاورات لإنشاء قاعدة عسكرية فى معطن السارة

وحسب المعلومات التى أوردها موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي فإن موسكو بالتنسيق مع خليفة حفتر تسعى لـ إنشاء قاعدة عسكرية في معطن السارة جنوبي ليبيا، موضحا أن القاعدة قد تصبح مركزا رئيسيا لعمليات فيلق أفريقيا الروسي.

القواعد الروسية فى سوريا، فيتو

وقالت الصحيفة الإيطالية، إن روسيا تتطلع للاستفادة من موقع "معطن السارة" الإستراتيجي بالقرب من الحدود مع تشاد والسودان، وتهدف إلى تعزيز نفوذها في منطقة الساحل الأفريقي على حساب النفوذ الفرنسي.

روسيا تدرك الأهمية الاستراتيجية لموقع معطن السارة جنوبى ليبيا

ووفق تقرير الصحيفة الإيطالية، تدرك روسيا - أهمية موقع معطن السارة، وتحاول تعويض القواعد التي فقدتها في سوريا عبر قاعدة معطن السارة جنوبي ليبيا.

وقالت إنسايد أوفر، إن صور أقمار صناعية حصلت عليها وكالات استخبارات غربية خلال الأشهر الماضية، أظهرت أعمال بناء مكثفة في منطقة معطن السارة النائية، وهي عبارة عن واحة صغيرة في منطقة الكفرة، محاطة بطرق صحراوية، ويصعب الوصول إليها عن طريق البر.

وأشارت إلى أن وجود قاعدة عسكرية ليبية قديمة فى معطن السارة، يمنح هذه المنطقة أهمية إستراتيجية كبيرة حيث أنها تضم العديد من المستودعات القادرة على استيعاب عدد من الطائرات، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 3 مدارج هبوط.

وكان العقيد الليبي الراحل معمر القذافي استخدم هذه القاعدة خلال الحرب مع تشاد، لكنها أصبحت مهجورة منذ 2011، ولم تشهد أي عمليات ترميم منذ ذلك الحين.

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