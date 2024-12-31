من حميميم السورية إلى قاعدة الخادم في ليبيا، تحقيق يكشف مسار نقل الأسلحة الروسية (صور)

كشفت شبكة أمريكية، في تقرير لها اليوم، أن روسيا نظمت عدة رحلات جوية من سوريا إلى قاعدة الخادم الجوية في صحراء ليبيا، عقب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

روسيا تسيير عدة رحلات إلى قاعدة جوية في صحراء ليبيا

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الأسابيع التي تلت سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، سيرت روسيا عدة رحلات إلى قاعدة جوية في صحراء ليبيا، ضمن خطة روسية لتوفير بديل لخط الإمداد لحضورها العسكري في إفريقيا والحفاظ على موطئ قدم لها في البحر المتوسط.

وقالت الشبكة الأمريكية، أن تحليلًا لبيانات تتبع الرحلات الجوية أظهر أن، روسيا سيرت أكثر من رحلة واحدة يوميًّا منذ منتصف ديسمبر الجاري، عبر طائرات النقل العملاقة أنتونوف -124 وإليوشين-76، انطلاقًا من قاعدة حميميم في سوريا إلى قاعدة الخادم الجوية بالقرب من بنغازي شرق ليبيا.

روسيا تسحب كمية كبيرة من المعدات العسكرية والقوات من سوريا

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين وغربيين قولهم، بأن روسيا بدأت في سحب كمية كبيرة من المعدات العسكرية والقوات من سوريا، ورجحت الشبكة أن تكون المعدات العسكرية التي تم نقلها قد شملت أنظمة دفاع جوي روسية متقدمة.

القواعد الروسية، فيتو

وقالت "سي إن إن"، إن قاعدة حميميم كانت في الفترة الماضية المركز الذي تم من خلاله دعم عمليات المرتزقة الروس في أفريقيا، بداية من جمهورية أفريقيا الوسطى ولاحقا في السودان وليبيا ومالي وبوركينا فاسو.

مقطع فيديو يظهر نقل العتاد الروسي إلى قاعدة الخادم في ليبيا

ولفتت إلى أن واحدة من الطائرات التي وصلت مؤخرا إلى قاعدة الخادم ظهرت في مقطع فيديو وقد طارت إلى باماكو في مالي، حيث حلت روسيا مؤخرا محل فرنسا التي أجبرت على إنهاء وجود طويل الأمد في المنطقة.

وأوضحت "سي إن إن" الأمريكية، أن الروس استخدموا الخادم موطئ قدم لعدة سنوات، وكانوا يوفرون المقاتلين المرتزقة والأسلحة لدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على معظم شرق ليبيا.

القواعد الروسية فى سوريا، فيتو

وحسب الشبكة الأمريكية، قوبلت التحركات الروسية الجديدة بارتياب في عواصم حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "السفن والغواصات الروسية في البحر الأبيض المتوسط دائما مصدر قلق، وبدلا من أن تكون على بعد ألف كيلومتر هي على بعد خطوتين منا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.