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خارج الحدود

اللواء أحمد المسماري رئيسا لأركان قوات الدفاع الجوي بالجيش الليبي

اللواء أحمد المسماري،
اللواء أحمد المسماري، فيتو

كلف المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، اليوم الثلاثاء، اللواء أحمد المسمارى، برئاسة أركان قوات الدفاع الجوى بالجيش الليبى.

 

حفتر يكلف المسماري برئاسة أركان الدفاع الجوي

وحسب تكليف المشير خليفة حفتر، ستولى اللواء أحمد المسماري رئاسة أركان الدفاع الجوي، إلى جانب منصبه متحدثا باسم القائد العام للجيش الوطنى.

ونهاية يوليو الماضى، قال اللواء أحمد المسماري، إن سماء ليبيا أصبحت مباحة وأنهم بحاجة لمنظمومة دفاع قوية، مشيرًا إلى أن الجيش دعم خطوط الدفاع غرب مدينة سرت بشكل جيد.

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وتابع المسماري حينها، أن مصراته تحولت لقاعدة إدارية تركية متقدمة، في ظل استمرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالدفع بالمرتزقة والأسلحة إلى ليبيا.

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