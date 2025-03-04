ليبيا تطلق أول جولة عطاءات لاستكشاف النفط منذ 18 عاما

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا خلال حدث رسمي أقيم في العاصمة طرابلس انطلاق "جولة العطاء العام للاستكشاف" في قطاع النفط بحضور شركات عالمية كبرى من بينها "غازبروم" الروسية.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، أن الجولة تهدف إلى رفع إنتاج ليبيا من النفط والغاز، وتعزيز الاستثمار الأجنبي في القطاع، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تُفتح فيها جولة العطاءات منذ أكثر من 18 عاما.

وفي كلمته خلال الحدث، اعتبر وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، خليفة عبد الصادق، أن هذه الجولة تمثل تحولًا إستراتيجيًّا لقطاع الطاقة في ليبيا، وتعكس رؤية الدولة لاستقطاب الشركات العالمية عبر إطار أكثر تطورًا وشفافية.

وقال عبد الصادق: "هذه الجولة ليست مجرد فرصة استثمارية، بل إشارة واضحة لعودة ليبيا بقوة إلى الساحة العالمية، مستندة إلى بيئة أكثر استقرارًا".

وأضاف: "حرصنا على توفير فرص واعدة للاستكشاف والإنتاج، مما يفتح آفاقًا غير مسبوقة أمام الشركات العالمية"، مشيرًَا إلى أن "العطاءات لن تقتصر على النفط فقط، بل ستشمل تعزيز احتياطات الغاز الطبيعي، مما يعزز مكانة ليبيا كمورد رئيسي في أسواق الطاقة".

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