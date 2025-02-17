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مستشفى منيا القمح المركزي ينجح في إجراء تدخلات متطورة بتقنية الفراغ الثالث

إجراء تدخلات متطورة
إجراء تدخلات متطورة بتقنية الفراغ الثالث

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح الطاقم الطبي، بمستشفى منيا القمح المركزي بمحافظة الشرقية، التابع لقطاع الطب العلاجي، في إجراء عمليات متقدمة باستخدام تقنية الفراغ الثالث (Third Space Endoscopy)، من خلال استغلال الفضاء بين الغشاء المخاطي والطبقات العضلية من الأنسجة، والتي يمكن الوصول إليها عبر تقنيات  جديدة باستخدام المنظار الجراحي، والتي تعد من أحدث تقنيات مناظير الجهاز الهضمي التي تتيح إجراء تدخلات دقيقة داخل جدار القناة الهضمية، لعلاج حالات معقدة كانت تستدعي جراحات تقليدية في السابق.

الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، دعم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، للجهود المتواصلة التي يبذلها قطاع الطب العلاجي بالوزارة، لتطوير مستشفياته والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، مع التركيز على التدريب المستمر للفرق الطبية، على أحدث التقنيات والتدخلات الجراحية الدقيقة، نجح الفريق الطبي في إجراء 7 حالات مناظير، شملت الفراغ الثالث ومناظير الموجات الصوتية.

وأوضح الدكتور هاني جميعة مدير مديرية الشئون الصحية بالشرقية، أن الحالة الأولى كانت لمريضة تعاني من ضيق بالصمام السفلي للمريء من النوع الثاني (أكاليزيا)، وتم تشخيص الحالة بمنظار الجهاز الهضمي العلوي، وإجراء أشعة بـ(الباريوم) إلى جانب قياس حركية المريء لتأكيد التشخيص، حيث تقرر إجراء عملية شق العضلة المريئية السفلية (POEM) باستخدام تقنية مناظير الفراغ الثالث، والمريضة الآن في حالة مستقرة.

وتابع «جميعة» أن الحالة الثانية كانت لمريض يعاني من ورم بالمريء، وتم التشخيص باستخدام منظار الجهاز الهضمي العلوي، وأخذ عينة من الورم لتأكيد التشخيص، وتم تنفيذ تقشير الأورام السطحية باستخدام تقنية الفراغ الثالث (ESD)، واستئصال الورم وإرساله إلى معمل تحليل الأنسجة لتأكيد التشخيص، والمريض الآن في حالة مستقرة، بالإضافة إلى إجراء 5 حالات منظار موجات صوتية وقنوات مرارية، وجميع الحالات كانت تعاني من أورام وتكيسات بالبنكرياس، مما تسبب في ضيق بالقنوات المرارية، وتم إجراء المناظير اللازمة وتركيب دعامات للقنوات المرارية.

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وأكد أن جميع المرضى حالتهم مستقرة، وغادروا المستشفى، بعد تماثلهم للشفاء، مع التنبيه على ضرورة المتابعة في عيادة الجهاز الهضمي لاستكمال العلاج وفق البروتوكولات الطبية المناسبة.

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التدخلات الجراحية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة القناة الهضم بمحافظة الشرقية خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة مستشفي منيا القمح المركزى وزارة الصحة منيا القمح المركزي مناظير الجهاز الهضمى مستشفي منيا القمح

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