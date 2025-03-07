الجمعة 07 مارس 2025
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اقتصاد

مواصفات سلسلة هواتف ريلمي realme 14 Pro بعد الكشف عنها رسميا

الهاتف الجديد، فيتو
الهاتف الجديد، فيتو

 كشفت  ريلمي رسميا عن سلسلة هواتف realme 14 Pro ضمن فئة الهواتف المتوسطة مع  كاميرات متطورة، وذلك خلال المؤتمر العالمي للهواتف MWC 2025 في برشلونة وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات الهواتف الجديدة. 

 

مواصفات هواتف ريلمي 

تأتى هواتف ريلمى كأول خط إنتاج للهواتف الذكية في العالم بتقنية تغيير اللون في حالة الحرارة المنخفضة مع بطارية  بسعةmAh 6000 وتقنية MagicGlow Triple Flash.

كما تتسم الهواتف بالقدرة على التقاط صور بورتريه ليلية  بكل سهولة.

 

كما كشفت ريلمي عن إطلاق  المزود بكاميرا متطورة حيث يأتي الهاتف بمستشعر فائق الحجم وعدسة تيليفوتو بصرية، حيث يتسم هذا الهاتف المتطور بمستشعر أكبر من المستشعرات المستخدمة في الهواتف المتقدمة، بالإضافة إلى تقنيات مستوحاة من كاميرات DSLR، حيث أظهرت اختبارات ريلمي تقدمًا ملحوظًا في تصوير البورتريه والتصوير في الإضاءة المنخفضة. 

يذكر  أن  ريلمي  أطلقت مؤخرا هاتف realme C75 الذي يأتي بتصنيف IP69 الأعلى في مقاومة الماء ويمكنه الصمود أمام الماء حتى عمق 2 متر. 

يأتى هاتف ريلمي realme C75 بشريحة Helio G92 MaX، تصل سرعتها إلى 2GHz، مناسبة للالعاب بمعدل 60 إطارًا في الثانية في MLBB مع 8GB من الذاكرة العشوائية و16GB من التخزين الإضافي. 

كما يأتى هاتف ريلمي  realme C75 ببطارية  بسعة 5828mAh، مدعومة بشحن سريع بقوة 45W، وتوفر البطارية استخدامًا يصل إلى 23 يومًا في وضع الاستعداد، إلى جانب امكانية اللعب المتواصل من 6 إلى 8 ساعات، وإمكانية مشاهدة فيديوهات يوتيوب دون انقطاع لمدة من 8 إلى 12 ساعة.

كما يأتي الهاتف بشاشة FHD بمعدل تحديث 90Hz ويضم الهاتف وضع "راحة العين" الذي يضمن مشاهدة مريحة حتى في الإضاءة المنخفضة. أما من ناحية الصوت، فقد تم تعزيز مكبرات الصوت بخوارزميات متقدمة، مما يرفع مستوى الصوت بنسبة تصل إلى 400%. 

وسادة هوائيه داخلية

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ويأتى هاتف ريلمي realme C75 بحماية عسكرية حيث يحمل شهادة TÜV Rheinland واعتماد ML-STD 810H العسكري لمقاومة الصدمات كما  يأتي بمواصفات  توفر أقصى درجات الحماية من الغبار والماء والقدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة وضغط المياه في الظروف الصعبة، إلى جانب حماية عسكرية متكاملة بزاوية 360 درجة ويضم الهاتف وسادة هوائية داخلية، وإطار معدني يعزز من قدرته على امتصاص الصدمات ومقاومة للسقوط بشكل كبير.

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