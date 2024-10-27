سعر ومواصفات هاتف Realme P1 Pro

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme P1 Pro وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف ريلمي الجديد.

مواصفات هاتف ريلمي

يأتي هاتف ريلمي Realme P1 Pro بمعالج كوالكوم سناب دراجون 6 جين 1 ثماني النواة، الأربعة أنوية الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 710 لأداء المهام المتعددة مع تجربة سلسة للألعاب.

كما يأتي هاتف ريلمي Realme P1 Pro بشاشة AMOLED منحنية بمعدل تحديث للشاشة يصل إلى 120 هيرتز لتجربة مشاهدة سلسة وواضحة تجعل عرض الوسائط والتمرير سلسًا ومناسب لمحبي مقاطع الفيديو والألعاب عالية الجودة.

يبلغ وزن الهاتف 217 جرام وأبعاد 161.5x74x8.4 مم مع دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري.

يأتي الهاتف بتصميم مستوحى من طائر الفينيق الأسطوري الذي يرمز للتجدد والمرونة ويأتي باللونين الأحمر والأزرق.

سعر هاتف ريلمي

وبالنسبة للكاميرا يأتى هاتف ريلمي مزودا بكاميرا Sony LYT-600 OIS، يمكن للمستخدمين التقاط صور وفيديوهات في غاية الواضح حتى مع الإضاءة المنخفضة، سواء كان ذلك عند التقاط مقاطع فيديو سريعة الحركة أو صور ثابتة، حيث تضمن الكاميرا وضوحًا ودقة ويتسم الجهاز بمقاومته للماء طبقًا معيار IP65، مما يضيف متانة لجسمه الخارجي.

وتاتى الكاميرات الخلفية بفلاش LED مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات ومن المنتظر إطلاق الهاتف فى مصر قريبا.

الهاتف الجديد تم طرحه في الهند للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بما يعادل 265 دولار، وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ما يُعادل 275 دولار ومن المتوقع أن يتراوح سعره فى مصر من 13500 جنيه إلى 14000 جنيا.